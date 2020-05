Les pays baltes ouvrent les frontières entre eux le 15 mai

(Belga) Les trois pays baltes ont annoncé mercredi la prochaine suppression des restrictions aux déplacements et l'instauration d'une zone commune de libre circulation, à la suite du ralentissement de la propagation du coronavirus.

"À partir du 15 mai, nous levons les restrictions imposées aux citoyens lituaniens, lettons et estoniens voyageant entre les pays baltes", a déclaré le Premier ministre lituanien Saulius Skvernelis dans un communiqué diffusé à l'issue d'entretiens avec ses deux homologues. La Lituanie a fermé ses frontières à la plupart des visiteurs étrangers, tandis que l'Estonie et la Lettonie ont imposé leurs propres dispositifs sécuritaires à la mi-mars pour endiguer la pandémie. Les trois gouvernements ont déclaré que le taux de contamination avait suffisamment baissé pour rétablir la libre circulation et supprimer la quarantaine obligatoire de 14 jours pour les citoyens de leurs pays. Le président letton a par ailleurs souligné que son pays, la Lituanie et l'Estonie pourraient inviter la Pologne et la Finlande à rejoindre leur zone dans un avenir proche. Avec pour objectif de "rétablir la normalité en Europe", "peut-être pourrons-nous créer une plus grande zone d'Europe du Nord-Est, comprenant la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Finlande", a déclaré à l'AFP M. Egils Levits. Le nombre des nouveaux cas a diminué dans les pays baltes au cours des dernières semaines. Les autorités de ces trois pays, dont la population totale s'élève à six millions de personnes, ont confirmé mercredi 4.041 cas de contamination, dont 120 décès. (Belga)