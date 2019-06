Les plats préparés sont-ils vraiment mauvais pour la santé? "Tout ne l'est pas" (vidéo)

Les Belges mangent de plus en plus souvent chez eux plutôt qu'à l'extérieur. Mais sur les dépenses alimentaires de 34,5 milliards d'euros recensées l'an dernier par Comeos, 70% sont dédiées à des préparations qui ne sont pas "maison", selon une étude de la fédération du commerce. Les plats préparés sont-ils mauvais pour la santé ? C'est la question qui a été posée à Nicolas Guggenbul, diététicien nutritionniste, dans le RTL INFO 13h.

Olivier Schoonejans: Consommer des plats préparés, est-ce bon ou mauvais pour la santé ?

Nicolas Guggenbul: "Evidemment, il y a plats préparés et plats préparés. Le problème, c'est qu'en consommant de plus en plus de plats préparés, on prépare moins soi-même donc on est moins maitre de ce qu'on mange. Toute une série de plats préparés industriels cumulent sel, voire sucre, graisse et éventuellement mauvaise graisse. C'est ce qui pose un problème. On constate que quand la part de ce type d'aliments ultra-transformés augmente dans l'alimentation, c'est associé à toute une série de problèmes de santé à plus long terme."

O. S.: Certains plats préparés ne sont donc pas mauvais pour la santé ?

N. G.: "On peut avoir une sandwich avec une salade complètement industrielle ou un sandwich dans lequel on met des légumes grillés et d'autres végétaux. Donc tout n'est pas mauvais."

O. S.: Consommer des plats préparés, c'est facile et ça ne coûte pas cher...

N. G.: "C'est là que c'est intéressant. On peut avoir des plats préparés extrêmement bon marché. Malheureusement, ce sont souvent ceux qui sont les moins intéressants d'un point de vue nutritionnel. De l'autre côté, on peut avoir des plats préparés plus haut de gamme, avec une bonne source de protéines, des légumes et cela va coûter plus cher. Il y a des plats préparés à deux vitesses aujourd'hui."

O. S.: Quel est le conseil que vous pourriez donner aux gens qui vont faire leurs courses ?

N. G.: "Si vous consommez des plats préparés, regardez bien les étiquettes. Il faut voir les recommandations nutritionnelles, la liste des ingrédients. N'oubliez pas que ce qui est préparé maison, ça a du bon aussi."