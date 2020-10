Manger des carottes améliore la vue ? Lire dans le noir, c'est vraiment mauvais ? Un expert de la vision démêle le vrai du faux

A l’occasion de la semaine de la vision, un expert en la matière a démonté les idées reçues à propos de la vue ce lundi dans le RTL INFO Bienvenue.

Voyez-vous parfaitement ? Même avec des lunettes ? C’est une question que posent les opticiens de Belgique à l’occasion de la semaine de la vision. La réponse est qu’en fait seul un Belge sur trois voit parfaitement. Thierry Segaert, secrétaire général de l’association professionnelle des opticiens et optométristes de Belgique, était l’invité du RTL INFO Bienvenue ce lundi. Il a répondu aux questions d’Olivier Schoonejans.



Un Belge sur trois à peine voit parfaitement, comment ça se fait ?

"Comme pour beaucoup de choses, je pense que les gens se laissent aller et c’est quand les vraies plaintes arrivent qu’ils se disent qu’il faut faire quelque chose. Cette semaine de la vision peut peut-être vous aider à se dire que c’est le moment de voir l’ophtalmologue."

On ne va pas assez souvent faire contrôler sa vue ? C’est difficile de se rendre compte que c’est très lent comme processus.

"Oui, et il y a des délais d’attente chez les ophtalmologues qui sont longs comme pour tous les médecins spécialisés. Il faut trouver des moyens de pouvoir dépister les gens et finalement de canaliser les gens selon l’importance de la situation. Que des gens puissent être prioritaires pour certaines choses à certains moments."

L’idée c’est que vous faites un premier test en tant qu’opticien et s’il faut intervenir vous aiguillez vers un ophtalmologue ?

"Certainement mais c’est aussi de rappeler aux gens que si vous avez 50 ans et que vous n’avez jamais vu d’ophtalmologue, il faut en voir un. Que si vous n’avez plus vu d’ophtalmologue depuis 4,5,6 ans et que vous avez plus de 45 ans peut-être qu’il faut inscrire ça à l’agenda à un moment."

Il y a un moment où la vue se dégrade inévitablement ?

"En tout cas, pour la vision de près, il y a un moment où cela va se dégrader pour tout le monde. Sinon non, il y a des gens qui voient bien de loin depuis leur naissance jusqu’à la fin."

C’est aussi l’occasion de démonter des idées reçues concernant la vue. Porter des lunettes ou des lentilles de contact fait que vos yeux détériorent plus rapidement ?

"Non, certainement pas. Si on prend l’exemple de quelqu’un qui fait un effort. Si je lui mets des lunettes qui l’empêchent de faire cet effort, vous vous fatiguez moins. Et puis finalement vous vous habituez à moins vous fatiguez. C’est mieux pour votre corps. Après je vous enlève ces lunettes, vous allez comprendre que l’effort vous devez le refaire et votre corps va vous demander de rechercher les lunettes car c’était mieux. Vous restez sans pendant 3-4 jours, vous êtes revenu comme avant. On s’habitue à faire des efforts."

Est-ce que des exercices oculaires peuvent aider à nous débarrasser de nos lunettes ?

"Non c’est aussi une grande légende. Tout le monde peut faire l’essai chez lui en regardant au travers d’un petit trou. Ce que vous allez voir est plus clair. Donc il y a des légendes qui disent que si je fais des exercices avec une passoire et que j’essaie de passer devant alors je vais voir mieux. Mais cela ne marche pas. En fait, on réduit les images parasites qui viennent sur le bord de la rétine. On ne voit donc plus qu’avec le centre et on a moins de déchets, mais l’acuité visuelle est identique."

Lire dans l’obscurité est mauvais pour nos yeux ?

"Cela ne va pas aggraver la vue mais la fatiguer. Le problème est le même. Vous réduisez la lumière ambiante, vous êtes avec une petite lumière et vous allez fatiguer. Pour l’adulte, cela ne va pas poser problème. Mais l’enfant est en période de développement visuel et donc vous allez engendrer de la fatigue qui va peut-être pousser cet enfant vers la myopie. Ce n’est donc pas bon."

Il y a un âge à partir duquel il faut aller avec les enfants en se disant qu’ils regardent parfois trop la télévision, d’un peu trop près ? Quelle est la consigne ?

On va se dire que les parents sont attentifs. Mais on peut se dire que pour certaines choses la Belgique est bien faite. Si votre enfant a été en crèche l’ONE est passé. Si votre enfant est en primaire, l’ONE est passé. Donc, quelque part, les tests sur les problématiques importantes de dépistage ont été faits par l’ONE. Ce qui quand même positif. Mais si vous voyez que votre enfant doit se rapprocher d’une image pour la voir, que votre enfant plisse les yeux sur son texte quand il apprend à lire, en tant que parent attentif, il faut consulter."

Si on s’assied trop près de la télé, c’est aussi mauvais ? Est-ce qu’il faut une certaine distance ?

"Pourquoi je veux être plus près alors que c’est plus lumineux ? On peut se poser la question. De nouveau, cela peut fatiguer mais cela ne va pas abîmer les yeux. C’est la même chose que l’écran d’ordinateur. Plus je le rapproche, plus j’ai une luminescence qui va agresser l’œil."

J’ai encore une question que l’on se pose depuis l’enfance, depuis que nous parents nous ont dit de manger des carottes pour améliorer la vue. Est-ce que c’est vrai ?

"Non. Un enfant qui mange équilibré avec des carottes, des légumes et de sfruits. C’est bien pour son développement mais ce n’est pas ça qui fera qu’il ne portera pas de lunettes malheureusement."