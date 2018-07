Manger sans gluten est très tendance, mais pas forcément meilleur pour la santé: voici pourquoi

Contrairement aux idées reçues, les aliments sans gluten n'équivalent pas forcément à une alimentation saine. Un reportage de Justine Bounif pour Bel RTL.

Les produits sans gluten ont envahi les rayons des magasins. Ils sont prisés bien sûr par les allergiques ou intolérants au gluten, mais pas seulement... Ces aliments sont devenus un véritable effet de mode car on a l'impression que le sans gluten est une alimentation saine. Mais ce n'est pas toujours vrai. "Ce sont des produits qui contiennent moins de protéines et qui, du coup, proportionnellement contiennent plus de sucre et de graisse", a expliqué Alexis de Hemptinne, Vice président de l'Union professionnelle des diététiciens.

Il faut éviter les aliments sans gluten qui sont transformés. "Il vaut mieux favoriser les produits naturellement sans gluten, qu'ils soient sous forme de graine ou de poudre... Par contre quand ils sont utilisés dans des produits industriels, ils sont souvent transformés. C'est là où on va avoir pas mal d'additifs et on perd le côté sain de la céréale", a ajouté Alexis de Hemptinne.



Dans un magasin sans gluten à Uccle, le personnel estime important d'accompagner le consommateur dans ses achats et de lui indiquer la composition des produits sans gluten. "Je le fais systématiquement pour ne pas que les clients imaginent que le sans gluten, en tout cas dans le produit industriel et transformé, est forcément meilleur pour la santé. Ils sont souvent surpris", a précisé Jennifer, Herboriste.



Lors de vos achats, il est conseillé de privilégier les produits sans gluten naturels...