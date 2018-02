Méfiez-vous, les produits indiquant "sans sucre ajouté" ne disent pas toujours la vérité

Noter "sans sucre" sur l'étiquette alors que le produit est bourré d'édulcorants est trompeur. L'organisation de consommateurs Test Achats a analysé différents produits alimentaires. Un reportage de Bernard Lobet pour Bel RTL.

En magasin, soyez attentifs au moment de faire vos achats. Les produits indiquant "sans sucre ajouté" ne disent pas toujours la vérité. Selon une enquête menée par Test Achats, ils contiennent très souvent des édulcorants. La législation prévoit que l'allégation "sans sucre ajouté" ne peut être apposée sur un produit qui en contient. Cette mention ferait tout simplement mieux de disparaître, d’après le diabétologue aux cliniques saint-Luc Jean-Paul Thyssen.



"Beaucoup de consommateurs vont considérer que "sans sucre ajouté" veut dire sans sucre dans l'aliment alors que beaucoup d'aliments contiennent spontanément du sucre. Ma première pensée va vers les jus de fruits, où effectivement le producteur n'a pas rajouté de sucre, mais ses jus contiennent énormément de sucre et autant que la majorité que les sodas", a expliqué le diabétologue aux cliniques universitaires Saint-Luc sur les ondes de Bel RTL.





"C'est une maladie de l'excès de poids"



"J'adore le sucre. Le midi, je pourrais manger une petite tartelette aux fraises", confie une accro au sucre. Et pourtant, malgré ses envies quotidiennes, cette dame n'a pas de diabète et pas non plus d'excès de poids. "Le diabète n'est pas une maladie du sucre que l'on consomme en excès. C'est une maladie de l'excès de poids que l'on a en excès", a dévoilé Jean-Paul Thyssen.





"On y a mis autre chose"



"C'est surtout le soir que l'on a des envies de grignoter un petit biscuit. Je peux difficilement me passer d'un morceau de chocolat", a confié la femme. Il y a du chocolat sans sucre, mais ce n'est pas forcément la bonne solution. "N'oubliez pas que si vous achetez 100 grammes de chocolat et qu'on a retiré le sucre, c'est qu'on y a mis autre chose, et cette autre chose, c'est la graisse", a détaillé le diabétologue.



Il faut donc retenir que sans sucre, les tablettes de chocolat peuvent avoir un effet pervers. "Le chocolat sans sucre est plus cher, a moins de goût et contient probablement plus de calories", a révélé l'expert.