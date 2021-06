Migraines récurrentes: la stimulation magnétique transcrânienne, solution miracle pour soigner les patients?

Une première en Belgique : un centre multidisciplinaire de traitement des migraines et des céphalées vient d'ouvrir à Verviers. Un espace qui propose de soigner ces maux de tête, plutôt courants, grâce à un traitement particulier, qui ne nécessite pas de prise de médicaments et qui ne génère que très peu d'effets secondaires.

Marina ressent une douleur insupportable plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, seul un neurostimulateur, unique en Belgique, peut la soulager. "Cela fait 15 ans que je suis atteint de cette maladie. On a déjà tout essayé et malheureusement, ça n'aboutit jamais à rien. J'essaye de trouver une alternative aux médicaments", confie-t-elle.

Les migraines touchent un Belge sur cinq. A 63 ans, Michel en fait partie. "Le traitement que j'ai eu avec une stimulation crânienne m'a permis d'avoir une diminution de l'intensité dans la zone", explique-t-il.

On l'appelle la technique de stimulation magnétique transcrânienne. Un courant électrique qui excite les neurones d'une partie ciblée de notre cerveau. Ces zones à traiter sont déterminées en consultation.

"Il y a 2 grands avantages. Le premier est que cette technique est utilisée en traitement de crise et en traitement préventif des céphalées. Le deuxième avantage est le faible taux d'effets secondaires, dans l'ordre de 4-5%. C'est par exemple une allergie au gel, mais absolument rien de grave", précise Delphine Magis, neurologue spécialisée dans les céphalées au CHR Verviers.

10 appareils de neurostimulations derniers cris sont proposés pour un traitement personnalisé.

"Le but est d'être unique en Europe et de grouper au sein d'une même unité le maximum de nouvelles technologies et de biotechnologies sur le marché", conclut Delphine Magis.

Résultat: des patients arrivent même d'Israël pour se faire soigner au CHR de Verviers. Son centre multidisciplinaire compte près de 1500 consultations par an.