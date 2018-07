Patrick "malade comme un chien" 10 minutes après avoir consommé ces saucisses en boîte: comment l'intoxication alimentaire arrive-t-elle si vite?

Patrick a vécu un sale moment la semaine dernière après avoir consommé des saucisses en boîte de conserve. "Malade comme un chien après 10 minutes", nous écrit-il via le bouton orange Alertez-nous, nous joignant quelques photos peu ragoûtantes d’une boîte entamée, présentant une saucisse à l’aspect douteux. "J’ai ouvert une boîte de saucisses cocktail pour faire un petit barbecue, la boîte ne paraissait pas gonflée", nous dit-il. "On a commencé à piquer les saucisses, elles n’avaient pas mauvais goût. Puis on a retrouvé un bout qui semblait avoir été mangé".

Très rapidement, des symptômes d’intoxication se sont fait sentir: "10 minutes après, j’ai eu des maux de tête, des douleurs dans les yeux. J’avais des difficultés à parler, j’ai commencé à remettre, et j’ai eu une diarrhée carabinée", nous décrit-il. Il s’est rendu chez le médecin, qui a confirmé ce diagnostic.





Des symptômes qui surviennent après seulement dix minutes



On parle communément d’intoxication alimentaire, mais il s’agit plutôt d’une infection, explique Hubert Louis, Professeur au service gastroentérologie de l’hôpital Erasme: "En général, c’est ce que nous appelons une infection digestive, le plus souvent c’est lié à des germes infectieux, des bactéries. Il y a différentes bactéries: escherichia coli, salmonelle, campylobacter, il peut y avoir des virus aussi, et plus rarement, des parasites, dans certains pays. En général, c’est lié à une contamination d’aliments ou de liquides".

Outre les symptômes classiques cités par Patrick (maux de tête, crampes au ventre, diarrhée et vomissements), de la fièvre et une fatigue intense peuvent également survenir. Tout se passe très rapidement après l’ingestion de la nourriture contaminée. "Les bactéries vont sécréter des toxines, et s’il y a eu une infection, même si les bactéries ne sont plus présentes, les toxines peuvent rester, et si elles n’ont pas été décontaminées par une cuisson, ces toxines, par le contact avec le système digestif, vont entraîner des symptômes très rapidement. C’est notamment le cas pour les toxines des staphylocoques".





Attention avec les personnes à risque

Le professeur rassure, dans la plupart des cas, chez les personnes bien portantes, les infections ont une durée très limitée. Dans ce cas, une bonne hydratation est suffisante. "Il faut faire attention chez les personnes plus âgées, les jeunes enfants, les personnes âgées, qui pourraient se déshydrater, les personnes malades, qui ont des maladies chroniques, ce sont des gens plus à risque de faire des complications. Dans ces cas-là, il vaut mieux consulter un médecin".





De l'eau, du sel et du sucre

Il est souvent conseillé de donner de l’eau sucrée et salée dans ce genre de cas: "On peut mélanger un litre d’eau avec une cuillère à café de sel et quatre cuillère à café de sucre par litre d’eau. Ce n’est pas très agréable au goût, mais chez les enfants ça peu réhydrater de manière adéquate". Car la diarrhée ne va pas causer qu’une déshydratation: "Les toxines des bactéries vont faire sécréter des sels minéraux dans l’intestin. Et on prend du sucre pour éviter des problèmes d’hypoglycémie".





L'été, une période propice

A noter que ce genre de scénario peut se produire plus souvent en été, les périodes de chaleur étant propices à la prolifération de bactéries dans les liquides et les aliments. "Quand il fait chaud, toutes les préparations qui vont rester dans la chaleur sont des situations propices pour développer des microbes et des intoxications, qui vont parfois toucher plusieurs personnes qui ont partagé le même repas ou des collectivités".





Quelques précautions d'usage

Quelques précautions d’usage sont à retenir pour éviter toute contamination: "Eviter de laisser les aliments dans la chaleur, bien se laver les mains avant, ne pas recongeler des aliments décongelés, faire cuire suffisamment les viandes et les volailles".





"Mieux vaux les mettre sur une assiette avant de consommer"



Patrick a pris contact avec la firme qui produit ces saucisses qui lui propose un bon d'achat. Pas sûr toutefois qu'il ait envie d'en consommer avant un petit temps: "Mieux vaux les mettre sur une assiette avant de consommer", conseille-t-il. En cas de doute, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a mis en place un "Point de contact", qui permet aux consommateurs de poser des questions ou d’introduire une plainte en matière de qualité ou de sécurité alimentaires.