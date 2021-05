Ce spécialiste met sérieusement en garde les personnes de 40 ans et plus qui se sont beaucoup exposées au soleil: "Allez voir votre dermatologue"

Le soleil a fait son grand retour, il va encore faire radieux pendant les prochains jours. D'où cette question : comment bien protéger sa peau du soleil et quels sont les risques ? Jean-François Baurain, oncologue aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles était l'invité du RTL INFO Bienvenue pour en parler.

Quand les beaux jours arrivent, on aime généralement bien se prélasser au soleil et on a envie que sa peau soit un peu hâlée. En tant que médecin, donnez-vous le feu vert à cette pratique ?

"Je donne mon feu vert à ce qu'on aille en terrasse profiter avec ses amis des beaux jours, mais avec modération. Donc, ne commençons pas à s'exposer pendant l'heure du midi et attraper des coups de soleil. C'est délétère pour la peau".

Est-ce qu'on peut quand même s'exposer au soleil ou bien alors c'est vivement déconseillé ?

"C'est recommandé de s'exposer au soleil mais avec une certaine modération, parce qu'on en a besoin pour notre moral, pour notre santé, c'est ça qui va produire la vitamine D, qui va faire qu'on va avoir des os solides et qu'on aura pas d'ostéoporose lorsqu'on sera plus âgés. Donc oui, il faut aller au soleil mais avec modération".

On ne peut pas aller au soleil à n'importe quelle heure non plus ?

"Quand je dis avec modération, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'exposer pendant les heures de midi : de 12h à 14h, on ne va pas au soleil, ou on y va mais avec sa crème solaire et sa casquette".

Il y a des risques à une trop forte exposition au soleil et sans protection : le cancer de la peau. Quels sont les différents types de cancers de la peau ?

"Les effets secondaires de trop d'exposition au soleil, c'est principalement le vieillissement de la peau avec les UVA. Et avec les UVB, c'est la cancérisation de la peau. Et il y a différents types de cancers de la peau : les plus fréquents qui vont apparaître chez la personne âgée, c'est le carcinome basocellulaire et spinocellulaire, qui ne donne jamais ou quasiment jamais de métastases. Ils ont surtout une agressivité locale . Et puis, il y a les cancers redoutables qui sont les mélanomes, je pense que tout le monde est maintenant bien conscient de ce que c'est. Et puis, il y a un cancer qui augmente énormément en termes d'incidence chez la personne âgée, c'est le carcinome de Merkel qui est redoutable et pour lequel un diagnostic précoce est indispensable".

On le distingue facilement d'un mélanome classique ?

"Le mélanome est souvent pigmenté, donc il va être noir et c'est assez facile à reconnaître. Le carcinome de Merkel souvent, c'est une papule rosée. Et donc cette papule rosée doit mener au moins à la consultation chez un dermatologue ou chez le médecin généraliste".

Lorsqu'on a une tache qui apparait sur sa peau, on a tendance à laisser passer le temps et à ne pas consulter, quand faut-il consulter ?

"Alors ça c'est surtout l'erreur à pas commettre. S'il y a quelque chose qui change sur votre peau, allez voir le docteur, le dermatologue ou le médecin généraliste car un changement ou un nodule qui apparaît, une cicatrisation qui ne se fait pas bien, ça peut être un cancer. Et plus tôt on va diagnostiquer, meilleur sera le pronostic et donc, on va guérir de cela. En retardant, on augmente ses chances que la que la situation tourne un petit peu méchamment. Et donc, il faut surtout être très réactif : je vois quelque chose, je vais voir le dermatologue".

Par rapport aux personne qui ont 40 ans et plus : quand elles étaient enfants, on n'a pas beaucoup parlé de cette prévention par rapport aux effets indésirables du soleil. Est-ce qu'elles en paient les conséquences aujourd'hui alors qu'elles sont adultes ?

"Ah c'est clair que moi je fais partie de la génération où il y avait le culte d'être bronzé. On rajoutait même parfois de l'huile pour accélérer le bronzage. Et effectivement, certains d'entre nous sont plus à risque s'ils ont pratiqué ce genre de pratiques un peu bizarres. Et donc ceux-là, je ne peux que leur dire une seule chose : allez voir votre dermatologue".

Faut-il consulter régulièrement ?

"Je pense que si on a eu des expositions comme cela, il faut aller voir le dermatologue qui lui-même verra en fonction du statut de votre peau ce qu'il faut faire : des visites tous les ans ou tous les six mois, ou si tous les deux à cinq ans est suffisant."

À partir de quel âge doit-on faire plus attention ?

"Il n'y a pas d'âge pour aller voir le dermatologue. Si jamais il y a quelque chose qui change au niveau de la peau, ça doit être très clair. Par contre, pour un dépistage, attendons la fin de l'adolescence ou le début de l'âge adulte. Et puis, une petite mention particulière pour les personnes âgées. On sait qu'elles sont parfois timide à aller montrer leur peau, parce que le carcinome de Spinoza et le carcinome de Merkel, ce sont des cancers de la peau de la personne âgée. Et donc pensons aux personnes de 70-80 ans, il faut absolument qu'elles allaient consulter le dermatologue de temps en temps, ou le médecin traitant".