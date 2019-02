Pénurie criante de dentistes dans plusieurs provinces de la Wallonie

Les dentistes sont deux fois moins nombreux en zone rurale que dans les grandes villes.

La pénurie est particulièrement importante dans le sud des provinces de Namur, du Hainaut et de Luxembourg.

On dénombre par exemple moins de 5 dentistes pour 10.000 habitants dans les entités de Virton Dinant et Philippeville. Alors qu'ils sont plus de 10 pour 10.000 dans les grandes villes du pays.

Le nombre d'étudiants formés est suffisant. Ce qui pose problème, c'est l'endroit où ils s'installent une fois diplômés.

La société de médecine dentaire voit pourtant des solutions.

"Il y a les politiques d’impulsion. Cela existe pour la médecine générale. Ce sont des politiques de stimulation pour aider les praticiens à s’installer en zone de pénurie. Cela peut être des prêts à taux zéro ou des aides financières" explique le porte-parole Michel Devriese. "Certains parlent même de prendre une loi d’installation un peu comme les pharmacies ou les notaires. Cela revient à dire, vous recevez votre diplôme, votre numéro INAMI mais vous devez aller travailler dans ces zones en pénurie."

Ce lundi, la société de médecine dentaire présentera ses revendications lundi aux différents ministres de la santé du pays.