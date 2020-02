Masques contre le coronavirus: ils sont inutiles si 4 règles de base ne sont pas respectées

L'Allemagne connaît une pénurie totale de masques de protection dans toutes les pharmacies. En Belgique, la pénurie concerne déjà la plupart d'entre-elles. Où trouver de bons masques et quels modèles privilégier ?

La plupart des pharmacies n'ont plus de masques et les grossistes ne savent pas quand ils pourront les fournir. L'essentiel de la production est envoyé en Chine pour le personnel soignant en priorité. Faut-il s'inquiéter de cette pénurie? Les masques protestent-ils vraiment des virus?

Masque chirurgical:

D'abord le plus simple: le masque chirurgical à 0,2€ pièce en pharmacie. A condition de ne pas sans cesse les enlever et les remettre, ils offrent une protection limitée dans le temps. "Le fait de respirer dedans, même sans compter qu'on doit tousser ou quoi, il s'humidifie et donc il va perdre de son efficacité au bout déjà de trois à quatre heures", avertit Christelle Meuris, infectiologue au CHU de Liège.

Masque FFP:

Nettement plus cher, entre 5 et 9€ pièce en pharmacie, les masques de type FFP2 ou FFP3 équipé d'une valve. Ils sont moins confortables, la respiration est plus difficile et il faut bien les choisir. "À l'hôpital on doit tester différents modèles en fonction de la forme du visage. Celui que je porte n'est par exemple pas du tout adapté à mon visage, c'est-à-dire que l'air passe par en-dessous et donc il est tout à fait inefficace en fait", avertit encore le Dr. Meuris. Et après 8h d'utilisation, il faut les jeter à la poubelle.

Pour les infectiologues, le plus important ce sont les règles de base:

- éternuer dans son coude

- jeter ses mouchoirs

- se laver les mains

- rester chez soi si on est contagieux

Ces règles avant les masques

Mal utilisés, les masques pourraient avoir un effet contre-productif : "La plupart des gens ne vont pas se désinfecter les mains avant de toucher le masque, après, etc. Ca va devenir franchement compliqué. Donc le fait est que si tout le monde met un masque mais oublie toutes les autres mesures d'hygiène des mains entre autres et d'hygiène de la toux par ailleurs, c'est pire que bien", estime enfin l'infectiologue.

Pour être sûr de ne pas être contaminé, il faut opter pour des solutions radicales de type masques à gaz, plus faciles à trouver pour le moment (comme les différentes sortes de masques) sur les plateformes de commerce en ligne qu'en pharmacie.