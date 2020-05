Pologne: le concours de piano Chopin reporté à 2021 à cause de la pandémie

Le prestigieux concours international de piano Chopin qui devait se tenir à l'automne dans la capitale polonaise a été reporté à 2021 à cause de la pandémie, ont annoncé lundi les organisateurs.

"En raison de la pandémie de Covid-19, la dix-huitième édition du Concours Chopin a été reportée d'un an. Le concours se déroulera du 2 au 23 octobre 2021 à la Philharmonie de Varsovie", selon le communiqué publié sur le site internet du concours quinquennal.

"La liste des pianistes admis à l'épreuve éliminatoire ne changera pas et les billets achetés pour les auditions du concours restent valables", ont précisé les organisateurs.

Cette année, 164 pianistes sur 500 qui ont envoyé leur candidature ont été sélectionnés pour participer à l'épreuve éliminatoire.

La musique de Chopin (1810-1849), grand compositeur et pianiste franco-polonais de la période romantique, attire depuis plusieurs décennies des pianistes d'Asie, Japonais et Chinois notamment.

Cette année, les candidats les plus nombreux viennent de Chine, du Japon, de Corée du Sud, et de Pologne. Au total plus d'une trentaine de pays sont représentés.

Quatre-vingt d'entre eux seront sélectionnés pour participer à la première étape du concours.

L'édition précédente du concours a été remportée par le Sud-Coréen Seong-Jin Cho.

Le Concours Chopin, lancé en 1927, a souvent marqué une étape importante dans la carrière de plusieurs grands pianistes couronnés à Varsovie, dont l'Italien Maurizio Pollini (1960), l'Argentine Martha Argerich (1965), le Polonais Krystian Zimerman (1975) ou le Chinois Yundi Li (2000).