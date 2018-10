Pourquoi avez-vous plus de chances de tomber malade maintenant qu'il y a 2 semaines?

Le Dr Jean-François André, médecin généraliste à Liège, l'a confirmé au micro de Fanny Dehaye et Julien Raway ce jeudi : les maladies contagieuses sont de retour comme chaque année à cette période. "On a des petits états grippaux qui recommencent. Ça commence toujours par la reprise des écoles et des crèches, par les contacts entre enfants qui sont les vecteurs principaux des infections. Chez les enfants on voit surtout des pics de température. Ils commencent à tousser, un peu mal à la gorge, le nez qui commence à couler. Ce sont des petits états grippaux, des gros rhumes comme on dit vulgairement. Chez les adultes, ça suit en général d'une semaine ou deux quand le virus a bien tourné au niveau des enfants et préventivement, il n'y pas grand-chose à faire si ce n'est bien se laver les mains et éviter d'être dans le champ de quelqu'un qui tousse. Ce sont principalement les deux grosses préventions."



Toujours à cette période de l'année, avec des organismes parfois plus faibles ou plus forts en fonction de la météo. "Depuis une grosse semaine ça commence à arriver, on est dans la moyenne. C'est toujours à cette période-ci. Par expérience, je constate que quand il n'a pas fait trop beau fin août, en général ça commence plus tôt et quand fin août est plutôt beau on a ça un petit peu plus tard. Mais c'est toujours dans la même tranche de jours."



Rassurez-vous si vous commencez à tomber malade, "ce sont des états grippaux de début de saison donc ce sont en général des pathologies qui se terminent rapidement". Au fur et à mesure que l'on va s'enfoncer dans la mauvaise saison, les virus vont devenir de plus en plus virulents.