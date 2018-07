Que MANGER et en quelles quantités BOIRE durant les fortes chaleurs? Voici les conseils de notre spécialiste

Depuis le début de la vague de chaleur, vous avez forcément modifié votre alimentation : plus de fruits et plus d'aliments frais. Alexis de Hemptinne, diététicien, était sur le plateau du RTL info 13h pour prodiguer quelques conseils sur l'alimentation à adopter durant cette canicule.

Quand on a trop chaud, que faut-il privilégier dans notre assiette ?

Alexis de Hemptinne, diététicien : "Quand il fait chaud, on a tendance à manger un petit peu moins. C'est un petit peu le piège parce que quand il faut chaud, ça fatigue, donc on a besoin d'énergie. Alors ce que ce conseille, c'est de fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. On va favoriser les fruits et les légumes qui sont composés de beaucoup d'eau, de manière à pouvoir apporter de l'hydratation au corps. Et on ne va pas oublier les féculents à midi, le matin, un petit peu le soir. Ensuite, on va privilégier les fruits qu'on va pouvoir aussi consommer sous forme de sorbets. Pour le repas de midi, par exemple, on peut se faire une grande salade de légumes avec des tranches de pain pour ne pas oublier les féculents. Puis on peut imaginer une salade de pâte, ou une salade de riz, avec 1/3 de féculents, 2/3 de légumes. Le soir, on va aller vers la volaille, le poisson, quelque chose de plus léger et pas de viande trop grasse pour ne pas augmenter la digestion qui fournit de la chaleur".





Que faut-il boire et en quelles quantités ?

"Pour un adulte normal, en bonne santé, on va compter 1,5 litre à 2 litres par jour. Pour les personnes plus à risques comme les personnes âgées, on va compter environ 13 à 14 verres d'eau par jour. Il stimuler l'hydratation des personnes âgées qui ne ressentent pas ce besoin de boire. Et pour les enfants, on va penser à les hydrater souvent aussi"





Quand il fait chaud et qu'on se sent faible, que faut-il avaler pour se donner un coup de fouet ?

"On se sent faible parce qu'on peut avoir des signes de déshydratation. La perte d'énergie ou la fatigue peuvent venir de la déshydratation. Donc il faut bien s'hydrater, et deuxièmement, il faut consommer des féculents à midi et le soir".