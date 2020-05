Quelle place donner aux tests de dépistage sérologique dans la stratégie de déconfinement?

Lors de sa conférence de presse du vendredi 8 mai, le centre de crise du coronavirus en Belgique a répondu à la question d'un journaliste sur la place à donner aux tests de dépistage sérologique dans la stratégie de déconfinement. Une question secondaire demandait les éléments d'information actuels sur la durée et le degré d'immunité après une infection.

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

Pour rappel, un test sérologique consiste à détecter la présence d'anticorps qui témoignent d'une récente infection de notre corps auquel le système immunitaire a répondu. Une sérologie positive pour un micro-organisme (ou séropositivité) signifie simplement que l'organisme a, dans un passé plus ou moins récent, combattu ce micro-organisme et synthétisé des anticorps dirigés contre celui-ci.

"La sérologie est une méthode habituelle dans le suivi des maladies infectieuses, et particulièrement utile dans le cas des épidémies", a d'abord rappelé le Dr Yves van Laethem, porte-parole francophone du centre de crise et spécialiste des infections. "Elle permet de savoir combien de personnes ont été infectées par le coronavirus et d'évaluer de cette manière la protection de groupe au sein d'une population", ajoute le docteur(NDLR: en d'autres termes, savoir quelle pourcentage de la population a déjà été infectée et est dès lors théoriquement immunisée).

Moins de 10% des Belges auraient été infectés par le coronavirus

"Il y a un mois à peu près, 3 ou 4% de donneurs de sang avaient les anticorps contre Covid-19. Une étude récente montre qu'on est désormais à 6%, ce qui reste faible", a indiqué le Dr van Laethem. On estime qu'il faut un pourcentage de 60% de la population ayant été infectée afin de considérer que la population est protégée suffisamment pour éviter une épidémie incontrôlable et des hôpitaux débordés.

Quels sont les quatre intérêts du test sérologique ?

1. Vérifier qu'un patient qui présentait des symptômes de Covid-19 mais a quand même été testé négativement (avec la technique PCR) n'a pas quand même eu la maladie.

2. Dans le cadre de la médecine du travail, pour des professions essentielles comme celles du secteur médical et paramédical, vérifier s'il y a eu infection de personnes qui n'ont jamais présenté de symptômes.

3. Evaluer le taux d'infection dans des sous-groupes à risque comme celui des personnes âgées dans les maisons de repos.

4. Evaluer l'immunité de groupe dans la population.

Après infection, combien de temps notre système immunitaire nous protège-t-il contre une nouvelle infection?

La durée de la protection de notre système immunitaire contre le coronavirus, après l'infection, reste inconnue à l'heure actuelle. Cette maladie est toute nouvelle. Il est impossible de savoir si notre système immunitaire nous protégera quelques années ou plus longtemps contre une nouvelle infection de coronavirus. On peut espérer que les anticorps protègent au moins notre corps contre un degré sévère de la maladie qui aurait pu se produire s'il n'y avait pas eu ces anticorps. Tout cela ne pourra être compris et établi que dans les années à venir pour savoir vraiment l'intensité et la durée de la protection, a répondu le docteur van Laethem.