Un coup de chaleur "peut aller jusqu'au coma": que faire si vous ne vous sentez pas bien?

Avec les fortes chaleurs du moment, les insolations sont fréquentes. Nausées, vertiges, maux de tête… plusieurs symptômes peuvent vous alerter. Quels sont les symptômes et que faire si on ne se sent pas bien?

Les insolations sont nombreuses à cause des températures que nous connaissons ces jours-ci. Mais il faut surtout craindre le coup de chaleur, qui peut survenir suite à une trop longue exposition au soleil, ou par exemple à une activité physique trop intense avec cette chaleur. Sans grande surprise, les zones de baignade rencontrent énormément de succès. C’est le cas au lac de Godarville, où la plupart des baigneurs ont choisi de s’installer à l’ombre.



Une exposition trop longue en plein soleil peut provoquer une insolation, voire un coup de chaleur, pouvant s’avérer dangereux pour la santé. "L'exposition à des chaleurs importantes, comme nous vivons actuellement, entraîne une nécessité d'évacuer cette chaleur par le corps humain. Lorsque le corps n'est plus capable d'évacuer cette chaleur par la transpiration principalement, à ce moment-là la température va s'élever. Au-delà d'un certain seuil, on peut avoir une altération de conscience et ça peut aller jusqu'au coma", a expliqué Marc Vranckx, médecin-chef du service des urgences au CHU de Charleroi.





Comment réagir?



En cas d’insolation, il suffit de se mettre au frais, se reposer un peu et prendre un antidouleur si nécessaire. En cas de coup de chaleur, certains gestes sont essentiels. "Ce qui est important, c'est de diminuer la température corporelle. On va le faire en dévêtant le patient s'il a encore des vêtements sur lui et lui mettre des linges humides frais que l'on va renouveler régulièrement. Et puis une ventilation pour également favoriser l'évacuation de la chaleur", a conseillé le médecin.



Pour éviter ce genre de situation, il est conseillé de s’hydrater fréquemment et rester le plus possible au frais ou à l’ombre, et porter des vêtements clairs qui reflètent les rayons du soleil.