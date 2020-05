Rappel de desserts à base de cheveux d'ange de la marque Glazioclüçler

(Belga) Les desserts à base de cheveux d'ange de la marque Glazioclüçler doivent être retirés de la vente en raison de la présence de l'allergène blé non mentionné sur les étiquettes, avertit la société Koylu Food, en accord avec l'AFSCA. Les consommateurs qui présentent une allergie ou une intolérance à la farine de blé (gluten) sont priés de ne pas manger ces produits et de les ramener au point de vente.

"La société Koylu Food a constaté que, dans les produits Altin Fincan Kadayif et Fincan Kadayif, l'allergène blé (céréale contenant du gluten) n'est pas mentionné en français ou en néerlandais sur l'étiquette", précise la société Koylu Food. Le rappel concerne l'intégralité des lots de desserts Altin Fincan Kadayif (250g et 400g) et Fincan Kadayif (250g) de la marque Glazioclüçler. Les produits sont vendus dans un emballage en carton et ne présentent aucun danger pour les personnes n'étant pas allergiques ou intolérantes à la farine de blé. Pour toute information complémentaire, la société Koylu Food est joignable au 0032/484.909.549 ou par e-mail via info@koylufood.be. (Belga)