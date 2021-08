Rappel du fromage à tartiner de la marque KIRI

Bel Belgium, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), retire le fromage à tartiner de la marque KIRI (150g et 200g) de la vente et le rappelle auprès des consommateurs en raison d'une teneur trop élevée en résidus d'un produit phytopharmaceutique (oxyde d'éthylène), indique lundi la société dans un communiqué.



Le produit incriminé qui est vendu en barquette en plastique de 150 et 200 grammes a été distribué via diverses enseignes entre le 20 janvier 2021 et le 21 juin 2021, précise la société. Bel Belgium demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté, où il leur sera remboursé.