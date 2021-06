Reprise du sport et perte de poids: ce diététicien-nutritionniste déconstruit une idée reçue

C'est donc la réouverture des cinémas, des bowlings, des restaurants, des parcs d'attraction et des salles de sport aujourd'hui. Cela fait peut-être des mois que vous n'avez plus fait de sport. Alors, faut-il adapter son alimentation à la reprise des exercices physiques. Damien Pauquet, diététicien et nutritionniste était sur le plateau du RTL INFO Bienvenue pour en parler ce midi.

Doit-on adapter notre alimentation, nous, sportifs du quotidien ?

"Pas comme un sportif de haut niveau, clairement. Le sédentaire ou le sportif amateur sérieux va respecter les grands principes de l'alimentation équilibrée, c'est-à-dire la pyramide. Avec d'office des légumes, des fruits, des protéines animales ou végétales et des féculents. La grosse différence entre le sportif professionnel et amateur, c'est au niveau des quantités, des moments de la journée et surtout de l'apport en glucides, c'est-à-dire en pâtes, en pain, en riz, en pommes de texte qui est nettement supérieur quand on se dépense beaucoup versus si on pratique un peu d'activité physique."

Si on reprend la salle justement aujourd'hui, c'est mieux de manger avant ou après le sport ?

"L'idéal, c'est quand même de manger un petit snack sucré deux heures avant. Imaginons : bananes plus fruits secs, imaginons un porridge, imaginons un peu de pain gris avec du miel. Deux bonnes heures pour digérer puis on démarre. Et juste après la séance, il faut absolument un apport de protéines pour la reconstruction musculaire. Alors, ça peut être un lait chocolaté et une banane, ça peut être du thon ou du poulet. Ça peut être également des féculents accompagnés de poisson. Donc, plutôt des glucides avant et des protéines après. Il ne faut pas rester des heures et des heures sans manger après sinon, on risque des courbatures, des contractures et des blessures à répétition."

Mais ce que vous détaillez, c'est ce qu'on devrait manger de manière générale, pour manger sainement ?

"Oui, sauf qu'on met quand même l'accent sur les glucides avant le sport et sur les protéines après le sport. S'il n'y a pas de sport, tout est dans la même assiette lors du repas principal."

Est-ce que faire du sport fait maigrir ?

"Clairement non. Alors pour donner un exemple, il faudrait faire 10 fois 10 kilomètres de course à pied pour perdre un kilo de graisse corporelle. Le sport contribue à l'amincissement, mais surtout, régule le poids, raffermit et stabilise celui-ci."

Donc si on mange la même chose mais qu'on fait beaucoup de sport, on ne va pas maigrir ?

"Alors si, on va commencer par perdre du gras, mais seulement, le muscle étant plus lourd que le gras, le poids ne va pas bouger des masses au début. Donc, il faudra plusieurs semaines d'activités physiques répétées pour voir son poids significativement diminuer. Mais souvent, le sportif va manger davantage, parce qu'il se donne bonne conscience. Du coup, si vous mangez deux assiettes de pâtes après avoir fait trois quarts d'heure de footing ou de salle ça fait 'bouf', voire vous grossissez. C'est surtout l'alimentation qui régule le poids et le sport va contribuer à affiner."

À quelques jours de l'été, comment adapter rapidement notre alimentation et perdre peut-être quelques kilos avant de démarrer ses vacances ?

"Le grand conseil que je donne souvent à mes patients, c'est le petit-déjeuner protido-lipidique, c'est-à-dire pas trop de sucre au petit déjeuner. Du saumon fumé, de l'avocat, des oeufs... Un petit déj' salé, ne commencez pas votre journée par du sucre, c'est-à-dire par un jus d'orange, puis du pain avec de la confiture voire du choco. Ou pire des céréales sucrées, pour ne pas provoquer un pic d'insuline qui va vous faire stocker en cours de journée mais surtout qui va générer des fausses faims et des fringales. Donc petit déj' salé et deuxième grand conseil : limitez vos apports en féculents le soir. Réduisez les pâtes et le riz notamment au souper pour commencer à perdre un peu de poids."