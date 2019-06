Risques de cancer de la peau: voici des comportements à adopter face au soleil

Sans vouloir être rabat-joie, n'oubliez pas de bien vous protéger du soleil. Les moyens de protection sont connus, mais ils ne sont pas toujours utilisés correctement. Avec les risques que ça comporte.

Une exposition au soleil peut provoquer des risques de cancer pour la peau, en particulier le mélanome. Un des cancers de la peau les plus dangereux et les plus fréquents.

Une question se pose: est-il majoritairement causé par le soleil ? La réponse est oui. 90% des cas de mélanomes sont dus au soleil.

"Les rayons UV provoquent des dégradations au niveau des cellules. Elles deviennent un peu folles et commencent à se démultiplier. Elles perdent leurs caractéristiques des cellules classiques", explique Marie Quiriny, chirurgien spécialisé en cancer dans la peau.

Autre question: bronzer est-il un risque pour la peau ? "Ce n’est pas parce qu’on ne fait pas de coup de soleil qu’on est protégé. A partir du moment où on a du bronzage, cela veut dire que la peau a été exposée au soleil. Cela veut dire qu’il y a un risque de développer un cancer de la peau", indique Marie Quiriny.

Qu’en est-il des moyens de protection comme la crème solaires waterproof et les t-shirts? "La crème en l’essuyant va partir et donc il faut en remettre par la suite. Pour les t-shirts, c’est la même chose. Il y a des t-shirts pour se protéger du soleil. Mais si vous utilisez un t-shirt en coton et que vous allez dans l’eau, vous ne serez plus bien protégés pour le soleil", ajoute Marie Quiriny.

Alors comment détecter ces mélanomes ? Il faut privilégier la méthode A (Asymétrique),B (bord irrégulier),C (couleur suspecte), D (différent) et E (évolution).