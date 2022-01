Si vous décidez de manger léger après les fêtes, attention au sucre ajouté, il se cache parfois là où on ne l'attend pas

En cette période d'après-fêtes, après des repas souvent chargés, peut-être avez-vous décidé de manger des plats plus légers ou avec moins de sucre ? Si c'est votre cas, soyez vigilants ! Le sucre se cache parfois là où on ne l'attend pas...

Quel est le point commun entre de la charcuterie, du ketchup et des yaourts 0% ? Malgré les idées reçues, il y a du sucre dans chacun de ces produits. Des sucres ajoutés qui ne sont pas cachés à proprement parler mais plutôt difficiles à identifier. "S’il lit l’étiquetage nutritionnel, le consommateur risquerait d’être un peu perdu parce qu’il n’est pas clairement indiqué le mot 'sucre'. Il faut savoir qu’ici, on va utiliser un autre terme un peu plus scientifique 'dextrose'. C’est un terme qui est tout à fait toléré, on peut l’ajouter dans l’étiquetage nutritionnel mais c’est vrai que ça masque un petit peu la notion de sucre", explique Serge Pieters, professeur de diététique à la Haute Ecole Vinci.

Dans l’imaginaire collectif, manger une pizza, c’est plutôt un plaisir salé. Et pourtant : "Quand on regarde l’étiquetage nutritionnel, on voit que pour 100 grammes, j’ai 5,6 grammes de sucre. Le reste, c’est bien sûr de l’amidon pour faire la pâte à pizza. Mais quand je mange toute une pizza entière, j’ai quand même 23 grammes de sucre. C’est-à-dire l’équivalent de quatre grands morceaux de sucre, donc effectivement il y a pas mal de sucres ajoutés", poursuit ce professeur de diététique.

Il ne faudrait consommer que 25 grammes de sucre par jour et par personne, alors comment choisir le bon produit ? Serge Pieters nous donne la réponse : "Lisez l’étiquette nutritionnelle pour voir la liste des ingrédients. Il faut savoir que vous allez avoir la liste des ingrédients par ordre décroissant, donc s’il apparaît en premier lieu, c’est qu’il y a beaucoup de sucre."

La tendance est plutôt à la transparence, les consommateurs s’intéressent de plus en plus à ce qu’il y a dans leurs assiettes. La grande distribution l’a bien compris, comme l’explique Karima Ghozzi, responsable communication chez Delhaize : "On essaie vraiment de les informer, ça c’est la première étape. On essaie aussi de les inspirer. On les informe via le nutriscore qu’on appose sur la majorité de nos produits. On les inspire via des recettes mais aussi la façon dont on aménage nos magasins. Par exemple, quand on rentre dans le magasin, c’est généralement le rayon fruits et légumes en premier. Donc on essaie vraiment de pousser et de motiver les gens à manger plus équilibré mais sans forcément leur ordonner de le faire."

Alors attention aux idées reçues, le sucre peut être là où vous ne l’attendez pas. Libre à vous de manger de tout, l’important c’est de regarder l’étiquette!