Si vous fumez, vous souffrez peut-être du BPCO sans le savoir: c'est le moment de vous faire dépister gratuitement

Ce mercredi 20 novembre, vous pouvez réaliser gratuitement un dépistage d'une maladie méconnue du grand public, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Cela aura lieu à l’Université de Namur, à l'initiative de la faculté de médecine. Si vous êtes fumeur et que vous vous demandez si vous êtes concerné, c'est le moment. Pour prendre conscience qu'il est grand temps d'arrêter.

La bronchopneumopathie chronique obstructive est une pathologie respiratoire (et chronique, donc régulière) qui se caractérise par une inflammation des voies respiratoires et des alvéoles pulmonaires ainsi que par une limitation du débit d’air. La BCPO s'accompagne de symptômes tels que l'essoufflement, la toux, des sifflements et une augmentation de la production d’expectorations.

Cette maladie diminue donc de façon significative la qualité de vie des malades atteints car elle peut rendre difficiles la marche, la montée des escaliers ainsi que toutes les activités de la vie quotidienne.

La BPCO est donc principalement causée par le tabac (80 à 90 % des cas) mais aussi la pollution atmosphérique (ou domestique dans certaines régions du monde) ou les irritants (présents dans les milieux professionnels ou non).

Des résultats personnalisés

A cette occasion, et pour la première fois, le Laboratoire de Physiologie Respiratoire de l’UNamur offre la possibilité à ceux qui le souhaitent de venir tester leur fonction respiratoire par la réalisation d’une spirométrie qui permet la mise en évidence de la limitation des débits respiratoires. Ce test, simple à réaliser et sans risque, n’occasionne aucune douleur et est à la portée de tout le monde.

Effectuer cet examen aujourd’hui pourrait permettre, à ceux qui ne ressentent encore aucun symptôme de déceler précocement la maladie et de les sensibiliser à l’importance de l’arrêt du tabac. Les résultats seront commentés et remis à chacun afin que la personne puisse les soumettre à son médecin traitant.

En pratique: ce dépistage a lieu ce 20 novembre de 12h45 à 18h00 dans le Hall de la Faculté de Médecine (175 place du palais de justice – 5000 Namur). L'inscription est obligatoire via https://www.unamur.be/medecine/forms/bpco-form