Téhéran annonce 68 nouveaux décès, juge la situation "stable"

(Belga) L'Iran a jugé jeudi la situation "relativement stable" concernant la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, annonçant 68 décès supplémentaires ainsi que plus de 1.000 nouvelles infections pour le quatrième jour consécutif.

Depuis l'apparition mi-février des premiers cas de contagion au nouveau coronavirus, l'Iran est le pays de loin le plus touché par la pandémie au Proche et Moyen-Orient. Au cours des dernières 24h, le gouvernement a enregistré 68 nouveaux décès dus à la maladie Covid-19, portant le bilan à 6.486 morts dans le pays, a annoncé Kianouche Jahanpour lors de son point de presse quotidien télévisé. Il a également indiqué que l'Iran avait enregistré dans le même laps de temps 1.485 nouveaux cas de contamination. "Plus de 986 des (personnes nouvellement contaminées) présentent des symptômes légers ou modérés ou bien sont des patients externes ou des membres de la famille de patients infectés", a-t-il précisé. Depuis lundi, le nombre de nouvelles infections recensé officiellement est supérieur à 1.000 par jour. Le 3 mai, ce nombre était tombé à 802 cas, son plus bas niveau depuis le 10 mars. La situation est "relativement stable", a estimé M. Jahanpour. Pour certains experts étrangers, mais aussi selon plusieurs responsables iraniens, les chiffres du gouvernement sont largement sous-estimés. Afin d'endiguer la propagation de la maladie, l'Iran a pris diverses mesures de restrictions, sans jamais imposer de confinement ou de quarantaine. Depuis le 11 avril, l'Etat a autorisé une réouverture progressive des commerces, et depuis lundi, celle des mosquées dans environ 30% des comtés où le risque de regain de la maladie est jugé minime. (Belga)