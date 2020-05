Tennis: l'ex-N.1 mondiale Naomi Osaka souhaite "plus s'affirmer"

La Japonaise Naomi Osaka, ex-numéro un mondiale, a avoué jeudi avoir de "nombreux regrets" dûs à sa timidité et souhaite profiter de la période de confinement pour trouver des moyens de "plus s'affirmer".

"Je pense que les gens me connaissent comme étant une personne très timide", a déclaré Osaka, confinée chez elle à Los Angeles, à des journalistes de CNN Sport.

La joueuse de 22 ans, vainqueure de deux tournois du Grand Chelem (US Open 2018 et Open d'Australie 2019), estime que cette timidité lui a parfois fait subir des situations non souhaitées.

"Je veux profiter de cette période de confinement pour réfléchir à beaucoup de choses. Quand je vais dormir, j'ai beaucoup de regrets et la plupart sont dûs au fait que je n'exprime pas ce que je pense", a-t-elle admis.

"Je me retrouve de nombreuses fois dans des situations où j'aurais pu avoir mon mot à dire mais au final je me tais et les choses n'évoluent pas comme je l'aurais souhaité", a détaillé Osaka, avant d'ajouter qu'elle aurait dû "plus s'affirmer".

Désormais dixième mondiale, Osaka avait traversé une période compliquée, tant psychologiquement que physiquement, après sa victoire à l'Open d'Australie en 2019 qui l'avait propulsé au sommet du classement WTA, s'avouant même déprimée.

La date de reprise des tournois étant pour le moment inconnue, la Japonaise a indiqué qu'elle profitait de cette période pour découvrir d'autres choses, comme la peinture ou le dessin.

"Une partie de moi est bien sûr préocuppée (par la situation) mais je ne vais pas oublier comment jouer au tennis. Je ne vais pas m'entraîner cinq heures par jour parce que c'est comme ça que tu t'épuises et on ne sait pas quand les tournois redémarreront", a-t-elle expliqué.