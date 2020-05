Tourisme: Bruxelles travaille sur des "règles d'accueil harmonisées" (Breton)

Les institutions européennes travaillent sur des "règles finalisées et harmonisées au niveau européen" afin d'accompagner cet été un secteur touristique frappé par la crise sanitaire, a indiqué mardi le commissaire européen chargé du Marché intérieur Thierry Breton.

Fermés depuis mars en raison des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19, les commerces qui vivent du tourisme partout en Europe doivent "rouvrir le plus rapidement possible, le mieux possible mais en ayant les règles les plus harmonisées", a prévenu le commissaire sur la radio française France Info.

M. Breton a indiqué qu'il participait à l'élaboration de "lignes directrices qui vont être très rapidement rendues publiques, dans les jours qui viennent, pour permettre aux zones qui sont en situation de le faire d'accueillir des touristes".

Les Etats membres, qui conservent leurs prérogatives en matière de santé, devront tenir compte de ces "règles sanitaires claires, validées par les autorités de santé et connues de tous", a réclamé l'ancien ministre français de l'Economie.

Il s'agira principalement de règles de distanciation sociale valables pour les restaurants, bars, hôtels ou lieux de spectacle. "Il faut aussi que le touriste sache qu'il sera accueilli selon des normes qui le protège et protège aussi les autres".

Interrogé sur la possibilité pour les Européens de voyager à l'intérieur de l'UE cet été, M. Breton a estimé que "certaines zones seront ouvertes aux touristes et d'autres non. Nous allons devoir respecter des zones qui ne seront pas traitées de façon identique, c'est comme ça, c'est du bon sens,", a-t-il ajouté, alors que les Etats membres entament un déconfinement progressif et en ordre dispersé.

Pour l'ancien président de Thomson et France Télécom, un "plan Marshall pour le tourisme" devra être déployé à l'aide de subventions et non de prêts. Les 27 négocient actuellement un fonds de relance au montant "gigantesque", selon le commissaire qui a évoqué la fourchette de "1.000 à 2.000 milliards d'euros".