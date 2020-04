Transmission du coronavirus: les enfants jouent sans doute un rôle faible, au contraire de la grippe

Lors de la conférence de presse de l'institut de santé publique belge sur le bilan journalier de l'épidémie de coronavirus en Belgique, le Dr Yves van Laethem a répondu à la question suivante: que sait-on du rôle spécifique des enfants dans la propagation du virus ?

"Les données dont nous disposons, y compris dans des pays proches, tendent à nous montrer que les enfants, et peut-être plus encore les petits enfants, jouent un rôle modéré dans la transmission du virus.

Les enfants jouent certainement un rôle différent de celui qu'ils jouent dans la grippe. Nous étions tous partis sur un modèle semblable à la grippe dans lequel l'infection est très souvent transmise aux adultes et aux personnes âgées par les petits enfants. Mais ceci semble être peu le cas actuellement. Des études faites aux Pays-Bas, donc dans un contexte relativement proche, montre que le taux d'anticorps contre le virus signant une infection Covid-19 est à peu près chez les enfants la moitié de celui chez les adultes.

Ceci nous fait donc penser, si on ne peut pas exclure qu'un enfant porteur le transmette à un autre enfant ou à un adulte, l'enfant joue probablement, au contraire de la grippe, un rôle moindre si pas faible dans la transmission aux personnes plus âgées et donc à leurs parents", a répondu Yves van Laethem.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : les dernières infos