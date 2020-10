Un Belge sur trois souffre de myopie: quel est ce trouble de la vision et comment s'en protéger?

Les troubles de la vision sont de plus en plus fréquents au sein de la population, en particulier la myopie. La proportion d'enfants concernés augmente même depuis vingt ans. Certains médecins parlent même d'une "épidémie" de myopie. Quel est ce phénomène qui réduit notre vue de loin et comment s'en protéger?

En Belgique, plus d’un tiers de la population souffre de myopie. Un phénomène inquiétant vient s'ajouter à ce constat: depuis une vingtaine d’années, les cas se multiplient chez les enfants et les adolescents.

La majeure partie des myopies acquises sont dues au fait qu'on travaille souvent de plus en plus sur un écran

Si la génétique joue un rôle, c’est surtout notre mode de vie qui semble engendrer ce trouble de la vision. "La majeure partie des myopies acquises sont dues au fait qu'on travaille souvent de plus en plus sur un écran. Qu'on travaille de plus en plus avec des smartphones. Qu'on lit de plus en plus de près. Qu'on fasse des études, le fait de faire des études au long cours ou des études supérieures est prouvé comme étant un facteur de risque pour développer une myopie", explique le docteur Vincent Qin, ophtalmologue au CHU UCL Namur – Site Sainte-Elisabeth.

L'oeil se déforme

La myopie se traduit par une déformation de l’œil: un allongement progressif du globe oculaire. Conséquence, le patient voit net de près mais flou de loin. Il va devoir modérer ce qu’on appelle son effort accommodatif. "L'effort accommodatif, c'est le fait de tout le temps regarder de près. Donc de lire de près, de travailler sur des tablettes, des smartphones, de converger les yeux et de se focaliser sur une image qui se trouve à une distance proche", indique Vincent Qin.

Pour vous protéger de la myopie, faites des pauses et des activités en extérieur

Les spécialistes conseillent aux enfants et aux personnes travaillant sur ordinateur de se relaxer la vue toutes les 50 minutes durant 10 minutes, en évitant de regarder de trop près. "Le fait de jouer à l'extérieur, de faire des activités à l'extérieur, avec de la lumière naturelle, a été considéré comme un facteur protecteur contre la myopisation", précise le docteur Qin.

Les lunettes, les lentilles de contact et le recours à la chirurgie permettent de corriger la myopie. Les gouttes oculaires comme l’atropine sont également recommandées afin de ralentir le processus.

Test de la vision gratuit cette semaine

La "Semaine de la Vision" se déroule cette semaine du 3 au 10 octobre. Organisée par l’Association Professionnelle des Opticiens et Optométristes de Belgique (l’APOOB), elle permet aux patients belges de faire vérifier leur vue auprès des opticiens-optométristes participants.