Un gage de qualité: une quinzaine de producteurs wallons créent un label pour leurs asperges

Nous sommes en pleine saison des asperges. Ce légume bien caractéristique est produit dans plusieurs pays européens et pour se différencier, des producteurs wallons ont créé le label ‘Asperges de Wallonie'. Ce label regroupe une quinzaine de producteurs qui veulent mettre en avant la qualité de leurs produits.

Les producteurs de ce label doivent tous remplir un cahier des charges évolutif avec un calibrage précis et un prix juste. "On a défini aussi les longueurs minimales et maximales des asperges et d’autres détails comme l’ouverture de la tête pour avoir des têtes fermées dans notre label", explique Bernard Deconinck, un producteur ayant rejoint le label.

En Wallonie, un ménage consomme en moyenne 500g d’asperges par an, une quantité nettement moindre que nos voisins européens. "Si vous comparez avec l’Allemagne, c’est un kilo et demi", détaille Pierre Fourneau, coordinateur à l’interprofession fruits et légumes de Wallonie. "En Alsace, région sur laquelle on s’est calqué pour notre mouvement, ils ont réussi à faire monter la consommation à 1,3 kilo par ménage", ajoute-t-il.

La saison des asperges durera jusqu’au mois de juin.