Une boisson Chupa Chups à la fraise retirée de la vente

Un soda Chupa Chups à la fraise (Chupa Chups Sparkling Strawberry Cream drink) a été retiré de la vente car les allergènes "lait" et "soja" ne sont pas mentionnés sur l'étiquette, avertit jeudi l'entreprise liégeoise de confiserie en gros Barbarich et fils.



La société Barbarich a été avertie par son fournisseur que du lait et du soja avaient été décelés dans le produit, sans que ces allergènes ne soient mentionnés sur l'étiquette. Tous les lots sont concernés. Le produit, distribué via différents points de vente, a été vendu entre janvier 2019 et le 16 septembre.