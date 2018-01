Cette découverte pourrait révolutionner la médecine: un test sanguin pourrait détecter le cancer de manière précoce (vidéo)

C'est une évolution majeure dans la lutte contre le cancer. Des chercheurs américains ont réussi à déceler la présence de la maladie avec une seule prise de sang. Le procédé ne sera pas opérationnel dans l'immédiat, mais cette découverte devrait permettre d'agir plus rapidement.

Depuis longtemps, le sang est une source importante d’information sur notre état de santé. Ce qui est nouveau, c’est qu’il permettrait désormais de détecter la présence d’un cancer. Une équipe de chercheurs de Baltimore aux Etats-Unis a analysé les prélèvements sanguins de 1005 patients atteints d’un cancer en phase initiale. Dans 70% des cas, ils ont pu détecter la présence de la maladie.



"Mais surtout, on trouve de l’ADN qui n’est pas normal et qui provient des cellules cancéreuses", explique Michael Ignatiadis, oncologue médical à l’Institut Bordet.



Dans la plupart des cas, les chercheurs ont également pu déterminer de quel cancer souffrait chaque patient. Cette découverte permet donc de repérer un cancer de manière précoce et de pouvoir plus facilement le combattre.

Selon le docteur Ignatiadis de l’Institut Bordet, plusieurs recherches aux Etats-Unis tentent en ce moment d’atteindre cet objectif et pourraient dans quelques années révolutionner la médecine. Il reste toutefois prudent. "Il est possible que ces tests amènent du stress qui parfois n’est pas nécessaire. On pourrait détecter des cancers qui passeraient inaperçu. Il faudrait vraiment bien étudier la question avant de dire à nos patients qu’on va utiliser un tel test", indique-t-il.



Au-delà des patients cancéreux, les chercheurs de Baltimore ont également analysé les prélèvements sanguins de 800 personnes en bonne santé. Dans 99% des cas, leur diagnostic a été correct. Un résultat encourageant.