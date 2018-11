Première en Belgique: une mutuelle intervient dans le remboursement de tests génétiques pour le diagnostic du cancer

Des tests génétiques qui peuvent être très précieux dans le cadre d’un diagnostic de cancer. Une société hennuyère est spécialisée dans le domaine mais ces tests coûtent très cher. Première en Belgique, une mutualité les remboursera pour moitié. Reportage de Mathieu Langer et Maxime Simon.

Décrypter au mieux les caractéristiques d’une tumeur, en préciser l’ADN, l'ARN et les protéines... À Gosselies, les scientifiques d'OncoDNA analysent les biomarqueurs au microscope, peuvent en prédire les meilleures stratégies adaptées aux patients et ainsi personnaliser son traitement.

"L’avantage c’est qu’on gagne du temps pour le patient, on identifie plus vite les traitements qui vont fonctionner. On évite aussi de dépenser de l’argent dans des traitements qui ne se révéleront pas efficaces pour le patient. Donc, il y a un bénéfice non seulement médical mais aussi économique pour le patient", explique Jean-François Laes, directeur scientifique de l’OncoDNA

Cette société propose des tests avancés qui analyse 313 gênes, une aide indispensable dans la prise de décision thérapeutique de l’oncologue.



"L’oncologue va commander des tests chez nous. On envoie un paquet DHL qui va aller rechercher la biopsie. Il va être processé ici avec notre laboratoire partenaire qui est l’institut de pathologie génétique. On va récolter les données on a une énorme database qui permet de suivre plus de 600 traitements", Jean-Pol Detiffe, administrateur et fondateur d’OncoDNA.



Première belge, ce test a obtenu la confiance de la mutualité libérale de Hainaut Namur. Elle remboursera 1.500 euros, soit la moitié du coût total d’une intervention dans le cadre d’une assurance complémentaire. Démarche approuvée par l’office centrale des mutualités.



"L’Inami a déjà commencé à préparer des conditions d’intervention qui sont beaucoup moins larges. La plupart des mutualités pourrait peut-être à un moment donné embrayer si l’Inami évidemment élargit son intervention", dit Philippe Jacquemain, directeur général de la mutualité libérale Hainaut-Namur.



Un grand pas vers la médecine de précision des patients d’un cancer au stade avancé. "Normalement tous ces patients allaient en soins palliatifs et donc on a montré que pour plus de 27% de ces patients on avait pu augmenter leur espérance de vie de 1 an dans des bonnes conditions. Et il y a toujours des patients vivants, donc les premiers qu’on a testés ici en 2015", indique Jean-Pol Detiffe.

La reconnaissance scientifique de la biotech carolo est même internationale. Ce test était déjà remboursé par de grandes assurances de Grande Bretagne, d’Afrique du Sud ou de Malaisie et compte à présent conquérir l’Europe.