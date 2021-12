Une source de grands espoirs: les États-Unis autorisent deux médicaments anti-Covid

Les autorités sanitaires américaines ont décidé ce jeudi l'autorisation de la pilule anti-Covid conçue par la société pharmaceutique Merck. Le molnupiravir, avait reçu un avis positif de la part d'un comité indépendant en dépit d'une efficacité moins haute qu'initialement anticipé et d'inquiétudes concernant les femmes enceintes. Le molnupiravir a déjà été autorisé au Royaume-Uni et au Danemark.

La veille, c'est le médicament de Pfizer, le Paxlovid, qui a reçu l'autorisation des autorités sanitaires américaines. "Cette autorisation fournit un nouvel outil pour combattre le Covid-19 à un moment crucial de la pandémie, où émergent de nouveaux variants", s'est félicitée une responsable de la FDA (Food & Drug Administration, l'autorité qui délivre les autorisations pour les médicaments), Patrizia Cavazzoni, citée par un communiqué. Ce médicament antiviral pourra être administré aux patients à haut risque âgés de 12 ans et plus, précise la FDA. Le traitement de Pfizer, commercialisé sous le nom de Paxlovid, consiste en une combinaison de deux pilules prise deux fois par jour pendant cinq jours, dès le diagnostic et dans les cinq jours après l'apparition des symptômes, indique la FDA. La pilule du laboratoire américain, dont le vaccin contre le Covid-19 est aussi autorisé aux Etats-Unis, permet de réduire de près de 90% les hospitalisations et décès chez les personnes à risque lorsque prise dans les premiers jours après l'apparition des symptômes, selon des essais cliniques ayant porté sur plus de 2.200 personnes. Pfizer a également annoncé que son traitement antiviral devrait rester efficace contre Omicron.

Les pilules de Merck et Pfizer ne luttent pas de la même manière contre le coronavirus, et la seconde ne suscite pas autant d'inquiétudes.

Les médicaments antiviraux agissent en diminuant la capacité d'un virus à se répliquer, freinant ainsi la maladie. Ces traitements représentent un complément clé aux vaccins pour protéger du Covid-19, notamment car ils sont très faciles à administrer, en pouvant être pris simplement chez soi avec un grand verre d'eau. Les Etats-Unis avaient dès novembre commandé à Pfizer 10 millions de traitements de sa pilule anti-Covid pour 5,29 milliards de dollars, le président Joe Biden assurant alors qu'ils seraient distribués gratuitement. L'agence européenne des médicaments a également autorisé le Paxlovid en urgence.