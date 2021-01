Vaccin: peut-on recevoir une 1ère dose Pfizer et une 2e dose Moderna?

(c) Belga

Sébastien nous demande via le bouton orange Alertez-nous : "Puis-je recevoir une première injection du vaccin Pfizer, et la suivante du vaccin Moderna ?"

Il n’existe pas de données scientifiques sur le fait d’utiliser un vaccin et puis l’autre (ce qu'on appelle l'interchangeabilité). Chaque laboratoire a réalisé ses études de son côté avec le propre vaccin qu'il développait. Des projets de recherches pour pouvoir répondre à cette question sont en cours de discussion. Donc, la recommandation de l’agence européenne du médicament est de faire les deux injections avec le même vaccin.

Maintenant on sait que ce sont deux vaccins à base d'ARN, ils s'appuient donc sur le même principe, il n’est donc ça pas exclu que cela fonctionne. Si par exemple on reçoit une injection du vaccin Pfizer/BioNTech (appelé Comirnaty(r)), et que la deuxième dose vient à manquer, d’un point de vue scientifique il est concevable de recevoir une deuxième injection Moderna plutôt que pas de deuxième injection du tout. C’est en tout cas l’avis de Jean-Michel Dogné, expert auprès de l’agence européenne du médicament.