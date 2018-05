Trop de Belges négligent les vaccins avant de partir en vacances à l'étranger: "C'est une problématique de santé publique"

Le Belge fait partie parmi des européens qui voyagent le plus. Dans notre pays, 3 personnes sur 4 se sont récemment rendues à l’étranger. Pourtant, moins de la moitié d'entre elles sont vaccinés en conséquence.

"On peut ramener une maladie en Belgique et la transmettre de quelqu'un de sa famille ou de l'école s'il s'agit d'un enfant par exemple. C'est donc parfois une problématique de santé publique", explique Charlotte Martin, responsable de la Travel et Vaccine Clinic Chu Saint-Pierre, au micro de Fanny Linon.

Dans les maladies qu’il faut surveiller de près, il y a la fièvre jaune, mais aussi le virus Zika. Désormais étendu au-delà de l’Amérique du Sud, ce virus est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes.





La vaccination pour éviter de tomber malade

En réalité, il ne faut pas spécialement partir vers des destinations exotiques pour se renseigner concerner d'éventuelles vaccinations. En Roumanie ou même en Italie par exemple, la rougeole revient en force.

"Quelqu'un qui n'est pas parfaitement vaccinée peut attraper la rougeole, qui est une maladie dangereuse pour lui-même, et peut également la ramener en Belgique et provoquée une épidémie dans notre population qui n'est que partiellement protégée", indique la responsable.

Pour éviter de tomber malade, la meilleure solution est de s’y prendre à l’avance.

Le site internet de médecine tropicale d’Anvers reste l’une ses sources les plus fiables pour se renseigner sur les vaccins à prendre. Consulter son médecin généraliste ou se rendre dans une clinique du voyage est aussi une habitude à prendre.