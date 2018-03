Vague de FROID: l'OMS met en garde contre les risques pour la santé

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) met en garde contre les dangers pour la santé qu'induit le froid persistant qui frappe l'Europe actuellement. Ce temps glacial favorise le risque de maladies cardiaques, du système circulatoire et respiratoires, indique jeudi le bureau de Copenhague de l'OMS.



"Même là où les températures ne sont pas très basses, le froid peut être néfaste de plusieurs manières pour la santé", explique Zsuzsanna Jakab, directrice de l'OMS pour l'Europe. Le froid peut aggraver certaines affections et augmenter le risque d'hypertension, d'infarctus ou d'accident vasculaire. Les personnes âgées, les enfants, les sans-abris, les personnes atteintes de maladies chroniques ou d'affections physiques ou psychiques sont particulièrement à risque. L'OMS recommande aux pays touchés par cette vague de froid de prendre des mesures pour protéger les plus fragiles.