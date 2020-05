Virus: nette chute des nouvelles contaminations en Iran selon les autorités

Les autorités iraniennes ont fait part samedi d'une "nette chute" des nouvelles contaminations au Covid-19, tombées, selon les chiffres officiels, à leur plus bas niveau depuis le 10 mars.

Ces chiffres, jugés largement sous-estimés par plusieurs responsables iraniens, dessinent depuis un mois une tendance de ralentissement du rythme des décès liés à la maladie et de sa propagation.

Entre vendredi midi et samedi à la mi-journée, 802 nouvelles infections ont été enregistrées, ce qui porte à 96.448 le nombre de cas confirmés de patients ayant contracté le nouveau coronavirus en Iran, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour.

Dans le même temps, 65 personnes supplémentaires sont décédées des suites de la maladie, a-t-il indiqué. Le bilan officiel de l'épidémie s'élève désormais à 6.156 morts en Iran, pays de loin le plus touché par le virus au Proche et au Moyen-Orient.

M. Jahanpour a jugé que les chiffres témoignaient d'une "nette chute des nouvelles contaminations".

"J'insiste sur le fait que cette baisse régulière est fragile", a nuancé le vice-ministre de la Santé, Iraj Harirchi, sur la télévision d'Etat.

"Tout relâchement dans l'observation des protocoles sanitaires pourrait conduire le pays à se retrouver de nouveau face à une situation grave", a-t-il ajouté.

Selon M. Jahanpour, 77.350 personnes hospitalisées à cause du Covid-19 ont pu rentrer chez elles, guéries, depuis que les premiers cas ont été détectés dans le pays en février, et l'Iran présenterait "l'un des taux de guérison les plus élevés au monde".

M. Harirchi a néanmoins appelé le gouvernement à revoir à la hausse le budget public de la santé, victime selon lui de coupes à cause des difficultés économiques provoquées par le rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran en 2018.

Depuis le 11 avril, l'Etat a autorisé une réouverture progressive des commerces et a levé les restrictions sur les déplacements à l'intérieur du pays.

Ecoles, universités, mosquées, sanctuaires chiites, cinémas, stades et autres lieux de regroupement restent néanmoins fermés dans tout l'Iran.

A Téhéran, le port du masque est obligatoire dans les bus et le métro.

Le président du Parlement, Ali Larijani, plus haut responsable de l'Etat à avoir contracté le virus, a fait samedi sa première apparition publique en un mois, selon des images de la télévision d'Etat.