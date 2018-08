Voici combien ça vous coûtera d'appeler une ambulance

A partir du 1er janvier 2019, les interventions des véhicules d'urgence seront facturées 60 euros pour tout le monde, en vertu d'une uniformisation de la tarification annoncée par la ministre de la Santé, Maggie De Block, dans le cadre d'une réforme de l'aide urgente, rapportent vendredi La Libre Belgique et les titres Sudpresse.



Dès le mois de janvier, la ministre a demandé que les factures d'ambulance soient plus claires et plus transparentes. Ainsi, il a été décidé d'un forfait unique de 60 euros. Ce forfait pour tout le pays sera applicable quel que soit le lieu où le patient a été pris en charge par les ambulanciers. "Qu'importent les kilomètres. De cette manière, nous voulons aussi répondre au problème en zone rurale où nous pourrons ainsi garantir un tarif plus raisonnable", explique le cabinet.





Plus de moyens pour l'aide médicale urgente



En outre, toujours à l'initiative de Maggie De Block, le gouvernement libère 35 millions d'euros pour apporter un soutien supplémentaire au secteur de l'aide médicale urgente (AMU) et augmenter les subsides pour les services d'ambulances. L'objectif de cette réforme est d'améliorer le transport urgent des patients à la suite d'un appel au numéro 112.