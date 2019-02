Voici quelques conseils SIMPLES pour lutter contre les maladies cardio-vasculaires (vidéo)

Plus d'un Belge sur trois a un mode de vie trop sédentaire. C'est plus que la moyenne européenne, indique la Société Belge de Cardiologie. Or, les habitudes et l'activité physique ont un impact important sur les risques de maladies cardio-vasculaires. Quels comportements adopter pour lutter contre ces maladies? Voici quelques conseils.

Rester assis sur sa chaise de bureau toute la journée ou encore prendre la voiture et non le vélo pour de petits trajets: plus d'un Belge sur trois a des habitudes communes et confortables mais trop sédentaires.

En tant que kiné du sport, Frédéric Strebelle reçoit des patients qui veulent sortir de cet engrenage négatif. "On va rester dans ses habitudes. C'est un souci de l'être humain d'aller vers la solution de facilité. Donc on a besoin de placer dans une semaine, dans un agenda, des activités d'intensité différente. Mais qui vont surtout m'autoriser à bouger", explique-t-il à nos journalistes Margot Guyot et Michael Harvie.

Un mode de vie sédentaire double les risques de maladie du coeur même si ce n'est pas le seul facteur. "Le coeur, c'est un muscle. Il a besoin de bouger. Il a besoin d'avoir des fréquences plus importantes et des fréquences de repos. Donc, le fait de ne plus le faire bouger ne va pas le faire aller dans l'amplitude de la fréquence cardiaque", précise Frédéric Strebelle.

Deux fois 30 minutes de sport par semaine, c'est le minimum. Attention, pas une balade tranquille mais un activité qui va vraiment vous essouffler. "Le sport, ça doit être un plaisir et donc il faut justement choisir le sport qui nous fait plaisir. Un sport où on se sent bien mais où on dépense de l'énergie et où on brûle de l'énergie. Donc on a besoin de transpirer. Cela peut être de la marche, de la natation, du vélo. On doit surtout monter en intensité", indique encore Frédéric Strebelle.

Dernier conseil: adapter son alimentation à son activité physique du jour. Pas besoin de deux gros repas s'il n'y a pas eu de sport dans la journée.