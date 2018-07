Voici les meilleurs aliments à consommer en cette période estivale: ils sont essentiels pour éviter la déshydratation

Des légumes, des fruits, des produits laitiers, du poisson... Voilà les meilleurs aliments pour l'été, pour notre alimentation. De façon générale, il vaut mieux manger des produits variés et équilibrés. C'est essentiel pour éviter les étourdissements, et la déshydratation.

Les aliments riches en eau doivent être à l'honneur dans notre assiette. En diversifiant notre alimentation, les apports en eau s'en trouvent diversifiés.

Les légumes sont les aliments les plus riches en eau que l'on puisse trouver. Les fruits de l'été sont indéniablement les plus riches en eau. On se rue sur le melon et la pastèque, avec modération car ils sont aussi connus pour favoriser le transit. Les agrumes, comme le pamplemousse, les oranges, le citron sont eux aussi gorgés d'eau.





Les produits laitiers comportent également une quantité non négligeable d'eau. Et plus ils sont écrémés, plus leur teneur en eau est importante.

Le poisson contient lui aussi une bonne quantité d'eau. Mais celle-ci dépendra évidemment de la cuisson. Attention aussi aux éventuelles matières grasses que l'on est susceptible d'y ajouter.

Autre champion de l'hydratation : l'œuf ! Un œuf entier cru contient en effet 75% d'eau.





"Si vous n'avez pas faim le soir, quelques légumes frais"

Et bien évidemment, il ne faut pas oublier de s'hydrater. "Le litre et demi qui est conseillé n'est pas suffisant. Il faut boire plus. Comme on transpire beaucoup, on perd certes de l'eau mais aussi du sodium", explique Pascale Robience, diététicienne, jointe par Nayma Liazidi, pour Bel RTL.

Pour cela, le petit déjeuner est primordial. "C'est le repas le plus important de la journée, il fournit à l'organisme l'énergie nécessaire pour couvrir la matinée. Le midi, c'est une grillade, un poisson, un plat froid. Et si vous n'avez pas faim le soir, quelques légumes frais, et éventuellement quelques fruits indispensables à l'équilibre alimentaire", indique la diététicienne.