Vous avez des anticorps contre le coronavirus: risquez-vous une nouvelle infection et quelle en serait la sévérité?

(c) Belga

Quelle est la protection d'un patient qui a des anticorps contre le Covid-19 ? Le Dr Yves van Laethem, infectiologue et porte-parole francophone a répondu à cette question lors de la conférence de presse journalière sur l'état de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Avoir les anticorps constitue la preuve que le corps a été en présence du coronavirus SARS-Cov-2 et qu'il a développé une réaction immunitaire (cette production d'anticorps ne constitue qu'une partie de la réponse immunitaire. Il y a certainement un rôle jouer par une immunité dite cellulaire).

Détecter ces anticorps dans notre sans ne dit pas à quel degré ils neutralisent le virus. Cependant, au vu des données actuelles, on peut estimer que les personnes qui ont ces anticorps disposent d'une immunité au moins partielle, c'est-à-dire qu'elles ne feraient pas une infection plus grave si elles étaient réinfectées, ceci pendant un certain temps qu'on ne connait pas (quelques mois, quelques années).

En résumé, ce dont on est sûr est que la présence des anticorps donne au minimum une sécurité contre une réinfection aussi sévère que la première.