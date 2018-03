Vous avez les gencives qui saignent? C'est un problème à ne surtout pas négliger

Des gencives qui saignent à l'occasion du brossage de dents sont un signe d'un problème à ne surtout pas négliger, ont rappelé lundi les dentistes, à la veille de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire.

Ces saignements doivent conduire les patients à consulter un professionnel, précisent ils. "Des gencives rouges, gonflées et qui saignent au brossage sont le premier signal d'alerte de la gingivite", selon un communiqué l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD), organisation de professionnels de santé.



"Avant que l'os qui soutient les dents ne soit atteint et fragilisé, ce qui conduirait à la perte des dents, il est urgent de prendre rendez-vous chez le dentiste", ajoute-t-elle.



D'après l'UFSBD, les Français se disent pourtant très nombreux à voir du sang quand ils se brossent les dents.



C'est le cas de trois quarts des 32.000 sondés ayant répondu à une enquête menée du 8 décembre au 20 janvier sur internet, Facebook et Twitter.



Cela peut être le signe d'une gingivite ou d'une parodontite



"Le saignement des gencives n'est pas perçu comme un signal d'alerte bucco-dentaire puisque 64% des répondants déclarent que leurs gencives sont en bonne santé alors que 76% ont les gencives qui saignent régulièrement au brossage", a souligné l'UFSBD.



Ce saignement peut être le signe d'une gingivite, inflammation que l'on peut guérir par un détartrage et une bonne hygiène (brossage des dents et nettoyage entre les dents deux fois par jour).



Plus grave, la parodontite est une inflammation qui s'étend progressivement vers l'os, avec des poches d'infection entre dent et gencive.