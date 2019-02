Vous êtes de meilleure humeur ces jours-ci? Il y a une explication scientifique

Avec le soleil et les températures élevées de ces derniers jours, êtes-vous de meilleure humeur? La luminosité a-t-elle un impact sur notre moral? RTL INFO vous a posé la question.

Il fait beau, le soleil brille, et la bonne humeur est au rendez-vous, même pour aller travailler. La lumière de ces derniers jours met tout le monde d’accord… "C'est merveilleux, pour le moral aussi, c'est excellent. On en a vraiment besoin, ma fille et moi", confie une maman avec une crème glacée à la main.





"Tout le monde sourit"

"Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde sourit, je trouve que c'est très gai, on en profite", dit une dame. "Ça change tout, parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie. On sourit, on se promène, c'est vraiment génial", entend-on encore. "Plus d'enthousiasme, envie aussi d'avoir une maison fraîche, de renouveler un petit peu les choses", dit encore une personne.





Il y a une explication

Cette bonne humeur a une explication scientifique : la lumière a un véritable effet sur le cerveau… "On connaît cet effet, on sait que ça agit sur une zone centrale du cerveau qui est l'hippocampe. Puis ça augmente l'attention, la mémoire, la spatialisation. Et ça augmente aussi le taux de sérotonine, qui est justement l'hormone que cherchent à faire monter la plupart des antidépresseurs", explique Marc Resinger, psychiatre.

Même quelques heures d’ensoleillement ont un effet bénéfique à long terme sur notre moral, et il n’est pas trop tard pour en profiter…