Vous vous posez des questions sur les effets éventuels de la 5G? Voici un site internet qui présente plusieurs études scientifiques

"Cette plateforme regroupe des études scientifiques sur la 5G. Elle offre des réponses aux personnes qui s'interrogent sur cette technologie", explique la ministre des Télécommunications Petra De Sutter. Lancée en juin dernier, la plateforme est désormais enrichie par des études scientifiques. "Nous avons sélectionné un certain nombre de thèmes comme le lien entre la 5G et l'environnement ou la santé publique. Des experts d'universités et les différentes administrations régionales de Belgique ont rassemblé les études scientifiques les plus fiables sur ces sujets, et nous en présentons des fragments. Par exemple, les inquiétudes relatives à la 5G portent souvent sur ses effets sur la santé ou l'environnement. De nombreuses « fake news » circulent sur ces sujets. Grâce à des faits et à des données objectives, je veux clarifier ces éléments et sensibiliser le grand public", défend Mme De Sutter.

> VOIR LE SITE PARLONS5G.BE