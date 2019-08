"Catastrophe écologique" sur l'île grecque d'Eubée ravagée par les flammes

Les pompiers grecs se battaient mercredi pour venir à bout du violent incendie qui ravage mardi une réserve naturelle en Grèce, sur l'île d'Eubée, où les autorités déplorent déjà "une énorme catastrophe écologique".

Le sinistre, qui évolue sur un front de 12 km, n'a pas fait de victime mais a entraîné l'évacuation de quatre villages situés sur l'île, la deuxième par sa taille après la Crète, située à une centaine de km au nord-est d'Athènes.

"C'est une énorme catastrophe écologique dans une forêt de pins unique", qui était restée "intacte" jusqu'à ce jour, a déploré le gouverneur régional sortant Costas Bakoyannis.

Sous l'effet des rafales de vent, le feu qui s'est déclaré en bord de route mardi à 03H00 du matin (00H00 GMT), s'est rapidement propagé sur l'île à la végétation est très dense et sèche et où se trouve une réserve de faune et flore sauvages.

Le sinistre a provoqué l'évacuation les villages de Kontodespoti, Macrymalli, Stavros et Platana, dans le centre de l'île, et menacé la ville de Psachna pendant la nuit, ont déclaré les autorités.

"De Psachna à Kontodespoti et Makrymalli, tout est brûlé. Nous avons la chance de ne pas avoir de pertes humaines", a rapporté Thanassis Karakatzas, un responsable de la protection civile, cité par l'agence grecque ANA.

Sur un terrain à la végétation dense, au relief accidenté et à l'accès ardu, les soldats du feu ont combattu toute la nuit des flammes de 20 à 30 mètres de haut, a constaté un photographe de l'AFP.

"Nous devrions venir à bout du feu à la fin de la journée", a déclaré Yiannis Razos, un responsable local, cité par la radio.

Mais les flammes ont déjà réduit en fumée une partie de la forêt d'Agrilistsa, causant des dégâts inestimables dans cette réserve naturelle de 550 hectares.

-Spectacle de désolation-

Garrigue en brasier, pins transformés en torches géantes et buissons carbonisés, le sinistre offrait mercredi un spectacle de désolation, a constaté un vidéaste de l'AFP.

Sur place, quelque 200 pompiers, aidés de 75 véhicules terrestres, neuf hélicoptères et sept avions bombardiers d'eau, ont réussi à épargner les zones habitées.

"Nous avons réussi à protéger les vies humaines et à préserver les habitations", a salué le ministre de la protection du citoyen Michalis Chrisohoidis.

Des habitants ont fait état de coupures d'eau et d'électricité.

A Athènes, le commissaire européen à l'action humanitaire Christos Stylianides a salué une mobilisation "exemplaire" des forces grecques. "Je pense que nous pourrons limiter les pertes écologiques", a-t-il estimé, avant d'évoquer une "solidarité européenne tangible".

Un bombardier d'eau italien devait venir prêter main forte aux pompiers grecs dans la journée, avant le renfort attendu dans la soirée de deux avions d'Espagne et d'un autre d'Italie. A la demande de la Grèce, l'UE a mobilisé ses moyens du mécanisme rescUE.

La Grèce a été touchée ces derniers jours par une série d'incendies sous l'effet combiné de températures caniculaires, de vents violents et de la sécheresse.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, qui a écourté ses vacances en Crète et devait se rendre sur place mercredi, a rendu hommage au travail des services d'incendies et de secours grecs.

"Je suis conscient que nos pompiers ont tout donné, en particulier ces cinq derniers jours, ils ne dorment pas et souvent ne mangent pas", a-t-il déclaré mardi soir.

Le feu a ainsi été maîtrisé mardi sur l'île de Thassos, dans la région de Viotia et du Péloponnèse.

Un autre sinistre qui menaçait la banlieue est d'Athènes a pu être éteint lundi, sans faire de victime, tandis que l'île touristique d'Elafonissos a été pendant deux jours la proie des flammes.

Samedi, deux feux ont été maîtrisés autour de Marathon, au nord d'Athènes, à une courte distance de la station balnéaire de Mati, où 102 personnes avaient péri il y a un an, dans l'incendie le plus meurtrier qu'ai connu la Grèce.