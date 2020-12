Un rendez-vous inhabituel est attendu dans le ciel lundi: Jupiter et Saturne, les deux plus grosses planètes du système solaire, vont se rapprocher au maximum, lors d'une "Grande conjonction" qui ne se reproduira qu'en 2080 dans de telles proportions.



Après le coucher du Soleil, à 18h22 GMT (19h22 heure de Paris), les deux géantes gazeuses apparaîtront dans le même champ de vision d'un instrument d'observation, donnant l'impression de se frôler alors qu'elles se situent en réalité à plusieurs centaines de millions de kilomètres l'une de l'autre.



Pour profiter du spectacle, il faudra se munir d'un petit instrument d'observation, trouver un ciel très dégagé, et regarder en direction du Sud-Ouest, sur une bande de territoire englobant l'Ouest de l'Europe (Irlande, Grande-Bretagne, France, Espagne, Portugal) et une large partie de l'Afrique.

Quand les astres dans le ciel ne font qu'un

Le rapprochement apparent entre les deux planètes a déjà commencé depuis plusieurs mois, et il atteindra une distance minimale le jour du solstice d'hiver (un hasard du calendrier), ce qui donnera presque l'impression que les deux astres dans le ciel ne font qu'un.



"La Grande conjonction" correspond "au temps que mettent les deux planètes à retrouver des positions relatives similaires par rapport à la Terre", explique à l'AFP Florent Deleflie, de l'Observatoire de Paris - PSL.



Jupiter, la plus grosse, fait le tour du Soleil en 12 ans, Saturne en 29 ans. Et tous les vingt ans environ, les deux planètes semblent donc se rapprocher lorsqu'on observe la voûte céleste depuis la Terre.



Une paire de jumelles

Par un effet de perspective, les deux géantes apparaîtront alors accolées, "avec un écart de seulement 6 minutes d'arc entre elles, ce qui correspond environ à 1/5e du diamètre apparent de la Lune", poursuit Florent Deleflie.



"Avec un petit instrument d'observation, même une simple paire de jumelles, on pourra voir dans le même champ les bandes équatoriales de Jupiter et ses satellites principaux, ainsi que les anneaux de Saturne", se réjouit l'astronome. A l'oeil nu, le rapprochement donnera l'impression d'une planète double, "Jupiter et Saturne étant deux astres très lumineux", détaille-t-il.



La dernière Grande conjonction a eu lieu en 2000, mais il faut remonter à 1623 pour retrouver un écart aussi petit que celui de lundi. Et avant de retrouver une conjonction aussi rapprochée, il faudra attendre le 15 mars 2080.



Lundi, le spectacle durera plusieurs dizaines de minutes. Et pas de regrets à rentrer chez soi à 20 heures pour le couvre-feu, car les deux planètes seront déjà couchées.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 20 décembre ?