"Nous nous distancions totalement des casseurs"

(Belga) La Marche pour le climat organisée ce dimanche à Bruxelles a été entachée par les dégradations commises par certains 'gilets jaunes' à hauteur de la rue de la Loi. Des actes dont les organisateurs de l'événement et ses figures de proue se distancient totalement.

"C'est dommage que des casseurs viennent détruire des choses car nous avons toujours manifesté de manière propre et pacifique. Nous nous distancions totalement de ces actes", a ainsi expliqué Anuna De Wever, l'une des figures de Youth for Climate. Le reste de la manifestation s'est déroulé sans incidents. "La police a fait son travail et a pu isoler les fauteurs de troubles. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés parmi nos manifestants", a ajouté Kim Lê Quang de l'organisation Rise for Climate. Quelque 8.000 personnes ont manifesté ce dimanche dans les rues de la capitale. Des manifestants déçus par le refus du Parlement, jeudi, de réviser l'article 7bis de la Constitution. "C'était vraiment décevant. C'est aussi pour ça que les gens continuent à manifester. Les politiciens doivent se rendre compte que moins ils font, plus nous, nous faisons. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas nous ignorer. Nous continuerons à descendre dans la rue et c'est la démocratie", a conclu Anuna De Wever. (Belga)