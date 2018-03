"Opération Cocott Carolo" : deux poules à disposition de chaque ménage à Charleroi

(Belga) Le conseil communal de Charleroi a adopté lundi le règlement baptisé "Cocott Carolo", qui met deux poules à disposition des habitants.

L'initiative, qui constitue une expérience-pilote, en revient à l'échevin de l'Environnement Cyprien Devilers (MR) qui souligne que le fait de disposer de poules permet de réduire la production de déchets biologiques, tout en fournissant des œufs et offrent ainsi un réel bénéfice économique et écologique. "Une poule se nourrit de 150 kilos de déchets en moyenne par an", indique l'échevin, "ce qui constitue donc une réelle opportunité de réduction de ces déchets." Deux poules par ménage pourront être fournies aux ménages domiciliés à Charleroi "dans la limite des disponibilités, en échange de bons soins et d'un espace délimité et adapté aux gallinacées", précise le communiqué officiel de la Ville. (Belga)