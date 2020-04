"Rien n'est inscrit dans le marbre, les dates annoncées sont indicatives"

(Belga) "Rien n'est inscrit dans le marbre. Les dates annoncées sont des dates indicatives", a rappelé dimanche la Première ministre Sophie Wilmès, invitée sur le plateau de RTL-TVi. "Chaque fois que nous devrons passer d'une étape à une autre, nous allons nous assurer que la situation sanitaire le permet bien. C'est quelque chose qui doit devenir une évidence."

Sophie Wilmès est revenue dimanche sur la réunion du Conseil national de sécurité de vendredi et sur les décisions qui y ont été prises. Elle a avant tout rappelé le caractère évolutif du déconfinement annoncé. "Nous n'avons pas réponse à tout. C'est normal. Nous sommes en train de réinventer le fonctionnement de la société. Ce n'est pas rien", a-t-elle avancé. La Première ministre a ainsi indiqué que des précisions allaient être apportées à certaines décisions. Par exemple, "nous allons travailler la semaine prochaine avec le GEES (groupe d'experts consacré au déconfinement, ndlr) pour limiter l'accès aux commerces et limiter l'effet de foule", a-t-elle illustré. "On pourrait ainsi dire 'si vous voulez aller faire vos courses, vous le faites seul'. On pourrait aussi décider que telle ou telle personne pourrait faire du shopping à tel ou tel moment de la journée, etc." Sophie Wilmès a aussi justifié l'heure tardive de la conférence de presse de vendredi, qui s'est tenue à 22h00. "Déconfiner, on ne l'a jamais fait. Ça ne se fait pas sur le bout d'une table", a-t-elle fait valoir, ajoutant que des réunions préparatoires avaient eu lieu la semaine dernière. "Ce qui a pris du temps, c'était de s'assurer qu'on se mettait bien d'accord en même temps sur les mêmes choses. C'est une bonne chose que l'on puisse se mettre d'accord entre entités fédérale et fédérées. C'était important de s'assurer du consensus, sinon celui-ci pouvait être détricoté ensuite, et cela ne serait pas acceptable." Et Mme Wilmès d'ajouter: "quand nous prenons des décisions, nous les communiquons immédiatement. Même si c'est à 22h00, et je suis navrée pour l'attente, je préfère que la décision soit prise de manière rigoureuse et qu'elle soit communiquée juste après." (Belga)