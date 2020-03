"Si on fait des exceptions aux mesures, on ne va pas y arriver"

(Belga) Le coronavirus a causé un quatrième décès en Belgique. Vendredi, 133 nouvelles infections ont été enregistrées, portant le total à 689 cas confirmés, a-t-on appris samedi lors de la conférence de presse des porte-parole interfédéraux. Ceux-ci appellent la population à prendre ses responsabilités en appliquant à la lettre les mesures décidées et à faire particulièrement attention aux contacts avec les aînés.

Après le désormais traditionnel bilan chiffré - variable en raison de doublons, sous-estimé et amené à augmenter -, les porte-parole interfédéraux en charge de l'épidémie de coronavirus sont revenus sur les mesures qui sont entrées en vigueur samedi à minuit. Celles-ci sont "dures", a reconnu le porte-parole du centre de crise Benoît Ramacker, mais prises sur base de recommandations scientifiques, a-t-il rappelé. Les autorités tentent de faire preuve de "cohérence" face à ce travail de coordination "titanesque". Pour venir à bout de l'épidémie, l'implication de chacun est nécessaire et aucune exception aux mesures de restriction ne peut être tolérée, martèlent les autorités. À ce titre, et bien que la "solidarité" qui se met en place ait été saluée, les porte-paroles ont particulièrement peu goûté les innombrables soirées qui ont eu lieu vendredi soir aux quatre coins du pays. "Regrettable", "irresponsable" et "à l'opposé de ce qu'il faut faire", ont-ils commenté, appelant les personnes qui y ont participé à se montrer particulièrement prudentes dans leurs contacts. Le virus est arrivé en Belgique et en Europe occidentale via des personnes ayant fait un voyage d'affaires en Chine ou qui sont parties skier en Italie, c'est-à-dire des personnes majoritairement âgées entre 30 et 60 ans, a rappelé Emmanuel André, porte-parole interfédéral. "Ce qu'on va absolument éviter, c'est que ce premier groupe de personnes infectées contamine les plus âgés, qui sont ceux qui subissent les plus fortes conséquences de la maladie et composent la majorité des patients hospitalisés. Il faut strictement respecter leur isolement. Cependant, il y a aussi des cas graves chez les plus jeunes." Les quatre victimes du coronavirus en Belgique étaient âgées de 73 à 90 ans. (Belga)