"Succès de foule" pour le premier Salon zéro déchet à Bruxelles

(Belga) La première édition du Salon zéro déchet, qui s'est tenue samedi à Bruxelles, a attiré un public estimé entre 8.000 et 10.000 personnes, a annoncé l'organisateur de l'évènement, Bruxelles Environnement, qui parle d'un "succès de foule".

Plus de 60 exposants étaient présents sur le site de Tour&Taxis où étaient également organisées conférences et expositions autour de la thématique. Les visiteurs ont pu ainsi découvrir des solutions concrètes en matière de réemploi des matériaux, d'usage multiple ou de réparation afin de réduire leurs déchets, que ce soit à la maison ou sur le lieu de travail. "Nous nous réjouissons de l'immense succès de cette première édition. Tant les conférences que les multiples stands ont soulevé une incroyable effervescence. Cela témoigne de l'intérêt majeur des citoyens bruxellois pour cette thématique que nous avons déclinée tout au long de l'année 2018", a commenté la ministre bruxelloise de l'Environnement, Céline Fremault, citée dans un communiqué. Une seconde édition de ce Salon zéro déchet est d'ores et déjà dans les cartons pour 2019. (Belga)