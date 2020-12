"Un deuxième prix Nobel": la nouvelle ambition de la Française Emmanuelle Charpentier

Emmanuelle Charpentier, colauréate du prix Nobel de chimie 2020, le 7 décembre 2020 à Berlin, avec Per Thoresson, ambassadeur de Suède en Allemagne, qui vient de lui remettre sa médaille et son dipômJohn MACDOUGALL

La colauréate du prix Nobel de chimie 2020, la Française Emmanuelle Charpentier, confesse l'ambition de remporter un jour "un deuxième Nobel", l'exploit de Marie Curie il y a un siècle, dans une interview à l'AFP en amont des cérémonies jeudi.

"Il y a une ambition qui serait d'avoir un deuxième prix Nobel, bien sûr!", répond la chercheuse quand on lui demande ses objectifs après avoir décroché la prestigieuse récompense à un âge précoce - 51 ans.

Cette motivation repose sur le fait de réaliser "une autre découverte", explique la généticienne française, basée en Allemagne où elle travaille à l'institut Max-Planck de Berlin.

Outre Marie Curie, Nobel de physique 1903 et de chimie 1911, trois autres personnes ont deux Nobel à leur crédit: les Américains John Bardeen (physique 1956 et 1972) et Linus Pauling (chimie 1954 et paix 1962), ainsi que le Britannique Frederick Sanger (chimie 1958 et 1980).

"Si je veux un jour découvrir quelque chose de nouveau, je sais qu'il faudra que je m'isole pendant plusieurs années, et c'est un petit peu impossible en tout cas en ce moment. Donc ça sera le +challenge+", explique Mme Charpentier à l'AFP.

Avec l'Américaine Jennifer Doudna, elle s'est vue attribuer début octobre le Nobel de chimie pour l'invention, il y a à peine dix ans, des "ciseaux moléculaires". Une technologie révolutionnaire permettent de faire de la "chirurgie haute couture" sur les gènes humains, animaux ou végétaux.

C'est la première fois qu'un prix scientifique allait à un duo exclusivement féminin, donnant à ce Nobel une importance supplémentaire.

- Jusqu'à 80 ans -

Même si elle a reçu une flopée de prix et de distinctions depuis la première publications sur les "ciseaux" CRISPR en 2011, un Nobel "ça change néanmoins une vie", reconnaît la scientifique.

"Le challenge dans le futur pour moi c'est du pouvoir (...) contribuer à mon rôle, être une avocate pour la science, pour les jeunes scientifiques", dit-elle.

"Mais je dois faire attention aussi à ce que je puisse avoir du temps pour diriger mon labo et avoir un petit peu de temps pour continuer à faire de la recherche, c'est ce qui m'inquiete le plus en fait en ce moment!", confesse la native de région parisienne, qui compte bien continuer encore longtemps ses recherches scientifiques "même à 70 ans, 75 ans, 80..."

Si une cérémonie en ligne est organisée jeudi après-midi à Stockholm en l'honneur des lauréats des prix "suédois" (médecine, physique, chimie, littérature, économie), ceux-ci ont déjà tous reçus leur médaille et leur diplôme ces derniers jours dans leur pays de résidence, pour cause de Covid-19.

Une cérémonie en ligne se tient également jeudi depuis Oslo et Rome pour la remise du Nobel de la paix au Programme alimentaire mondial (PAM).

La généticienne, qui a reçu sa récompense lundi à Berlin, se réjouit aussi que des vaccins contre le Covid-19 aient pu être développés si vite.

"Les scientifiques ont un petit peu la réputation de faire +de la science+, et ça prend beaucoup de temps et les gens ne comprennent pas pourquoi ça prend beaucoup de temps", souligne-t-elle.

"Un vaccin en règle générale est développé en 10 à 12 ans. Donc là c'est exceptionnel et ça montre en fait à quel point aussi la science a évolué pour pouvoir combiner des nouvelles stratégies", comme l'usage de l'ARN dit "messager" pour la première fois pour des vaccins.

"La recherche est coûteuse. C'est coûteux mais tout, autour de nous, bénéficie de la science", insiste la chercheuse. "Tout est science donc j'espère qu'aussi il y a cette compréhension", demande-t-elle.